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Serenay Sarıkaya, annesiyle İzmir'den dönerken depreme yakalandı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6'lık depreme İzmir'den dönüş yolunda yakalandı.

Serenay Sarıkaya, annesiyle İzmir'den dönerken depreme yakalandı
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 İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depreme güzel oyuncu Serenay Sarıkaya İzmir'den dönüş yolunda yakalandı. Yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaşan oyuncu korku dolu anlarını sosyal medyadan ypatığı açıklamayla anlattı. 

Depreme yolda yakalandı 

Dün merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, 830'dan fazla kişi de yaralandı. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'da İzmir depremini yaşayan isimlerden oldu. Depreme dönüş yolunda yakalanan Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşadığı korku dolu anları anlattı. 

Sosyal medyadan duyurdu 

Serenay Sarıkaya yaşadığı korkuyu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle..."

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