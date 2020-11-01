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Boran Kuzum ve Miray Daner haklarındaki aşk iddialarına cevap verdi!

Boran Kuzum ve K Miray Daner haklarındaki aşk iddialarına cevap verdi.

Boran Kuzum ve Miray Daner haklarındaki aşk iddialarına cevap verdi!
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Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yıldızları Miray Daner ve Boran Kuzum, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Haklarında sürekli aşk iddiaları çıkan ikili, konu hakkında da ilk kez konuştu.

''BİZ GERÇEKTEN ÇOK İYİ BİR DOSTUZ'' 

Daha önce pek çok kez aşk yaşadıkları iddia edilen Miray Daner ve Boran Kuzum, birlikte oldukları yönündeki iddialar için "Biz gerçekten çok iyi bir dostuz. Her defasında bunu söylemek zorunda kalıyoruz" diyerek tatlı bir sitemde bulundu.

"MİRAY İLE TEKRAR AYNI PROJEDE YER ALMAK ÇOK GÜZEL"

Rol aldıkları 'Saygı' dizisi hakkında konuşan Kuzum, "Miray ile tekrar aynı projede yer almak benim için gerçekten çok güzel oldu. 'Saygı' adlı dizimizin çekimlerini tamamladık. BluTv'de izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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