Limon peltesi nasıl yapılır 4 malzemeli enfes tat!

Limon peltesi evde olan malzemeleri kullanarak yapabileceğiniz bir tatlı. Yapılışı pratik, 20 dakikada hazırlanan limon peltesi lezzetiyle sizi mest edecek. Bu tatlıyı dilerseniz tek başına dondurma gibi yiyebilir ya da başka tarifler için malzeme olarak kullanabilirsiniz. Peki limon peltesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi...

Limon peltesi malzemeleri:

1 yemek kaşığı nişasta

2 bardak su

1 adet limon

Yarım çay bardağı toz şeker

1 adet limon rendesi

Hazırlanışı:

Bir tencerede nişastayı bir bardak su ile eriyene kadar karıştırın. İçerisine kalan suyu, bir limon suyunu, şekeri ve bir limon kabuğu rendesini ilave edin. Orta ateşte koyulaşıncaya kadar pişirin. Servis kuplarına alın ve ılıyınca buzdolabında soğutup servis edin.