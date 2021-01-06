search menu
search
close

Limon peltesi nasıl yapılır 4 malzemeli enfes tat!

Elmaelma.com olarak hafif mi hafif, lezzetine doyamayacağınız bir limon peltesi tarifi hazırladık. İşte enfes limon peltesi tarifi!

Limon peltesi nasıl yapılır 4 malzemeli enfes tat!
-A A+

Limon peltesi evde olan malzemeleri kullanarak yapabileceğiniz bir tatlı. Yapılışı pratik, 20 dakikada hazırlanan limon peltesi lezzetiyle sizi mest edecek. Bu tatlıyı dilerseniz tek başına dondurma gibi yiyebilir ya da başka tarifler için malzeme olarak kullanabilirsiniz. Peki limon peltesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi...

Limon peltesi malzemeleri:

1 yemek kaşığı nişasta
2 bardak su
1 adet limon
Yarım çay bardağı toz şeker
1 adet limon rendesi

Hazırlanışı:

Bir tencerede nişastayı bir bardak su ile eriyene kadar karıştırın. İçerisine kalan suyu, bir limon suyunu, şekeri ve bir limon kabuğu rendesini ilave edin. Orta ateşte koyulaşıncaya kadar pişirin. Servis kuplarına alın ve ılıyınca buzdolabında soğutup servis edin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Annesine araba hediye eden Demet Akalın: Artık zengin değilim! Annesine araba hediye eden Demet Akalın: Artık zengin değilim!
Magazin
Ayrılık sonrası Gonca Vuslateri'den imalı paylaşım! Ayrılık sonrası Gonca Vuslateri'den imalı paylaşım!
Magazin
En Güncel Galeriler
Merve Taşkın'ın banyo pozu sosyal medyada olay oldu!
Merve Taşkın'ın banyo pozu sosyal medyada olay oldu!
Sırp model Jovana'nın cesur paylaşımları sınırları zorladı!
Sırp model Jovana'nın cesur paylaşımları sınırları zorladı!
Yeni sevgilisiyle dans videosunu paylaşan Şeyma'dan Acun'a gönderme!
Yeni sevgilisiyle dans videosunu paylaşan Şeyma'dan Acun'a gönderme!
Yakışıklı şarkıcı eski sevgilisinin en yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor!
Yakışıklı şarkıcı eski sevgilisinin en yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor!
18 bin kişiye soyunmalarını söyleyip fotoğraflarını çekti!
18 bin kişiye soyunmalarını söyleyip fotoğraflarını çekti!
Özgürlüğü erkek olmakta buldular! Yeminli bakirelerin son hali olay!
Özgürlüğü erkek olmakta buldular! Yeminli bakirelerin son hali olay!
Önceki Haberler
Leziz mi leziz: Gigi hadid makarnası tarifi
Leziz mi leziz: Gigi hadid makarnası tarifi
Yıldız Tilbe'nin görücü usulü evlilik açıklamasına kadınlardan tepki!
Yıldız Tilbe'nin görücü usulü evlilik açıklamasına kadınlardan tepki!
Murat'ın kıskançlık krizi! Acun'un yaptığına kızıp tek kalemde sildi!
Murat'ın kıskançlık krizi! Acun'un yaptığına kızıp tek kalemde sildi!
Cildi pürüzsüzleştiren mucize: Keten tohumu
Cildi pürüzsüzleştiren mucize: Keten tohumu
Mavi bebek sendromu hastalığı nedir?
Mavi bebek sendromu hastalığı nedir?
Aç karna asla yapılmaması gereken 8 şey!
Aç karna asla yapılmaması gereken 8 şey!
Sanatın Kalbi Burada Atacak
Sanatın Kalbi Burada Atacak
"Türk mutfağı dünyada ilk 10'da değil" diyen Somer Şef'ten geri adım!
"Türk mutfağı dünyada ilk 10'da değil" diyen Somer Şef'ten geri adım!
Yorumlar