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Gigi hadid makarnası nasıl yapılır muhteşem lezzet!

Gigi Hadid makarnası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in spesiyali olan domatesli makarna tarifini hazırladık!

Gigi hadid makarnası nasıl yapılır muhteşem lezzet!
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Geçtiğimiz günlerde Gigi Hadid kendi spesiyali olan bir makarna tarifini takipçileriyle paylaştı ve bu tarif internete bomba gibi düştü. Biz de elmaelma.com olarak herkesin aradığı Gigi Hadid makarna tarifini okurlarımız için araştırdık. Lezzeti şahane olan olan Gigi Hadid makarnasını evinizde kolayca yapabilirsiniz. Domates ve krema sosuyla yapılan Gigi Hadid domatesli makarna tarifi için malzemeler oldukça basit. Peki, Gigi Hadid domatesli makarna tarifi nasıl yapılır? İşte Gigi Hadid makarnasının yapılışı...

Gigi Hadid makarnası tarifi için malzemeler:

Yarım paket makarna
1/4 su bardağı zeytinyağı
1 küçük diş sarımsak
1/4 arpacık soğan
1/4 su bardağı salça
Yarım su bardağı krema
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı karabiber
Tuz
1 yemek kaşığı tereyağı
1/4 su bardağı parmesan ya da kaşar peyniri

Servis etmek için:

Fesleğen

Gigi Hadid makarnası nasıl yapılır?

Soğan ve sarımsağı küp şeklinde doğrayıp yumuşayana kadar zeytinyağında soteleyin. Domates salçasını ekleyin ve sos koyulaşana kadar pişirin. Kremayı ve pul biber ekleyip karıştırmaya devam edin. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyip tatlandırın. Haşladığınız makarnayı süzmeden önce suyundan çeyrek su bardağı kadar ayırın. Makarnayı, ayırmış olduğunuz makarna suyunu ve 1 yemek kaşığı tereyağını sosa ekleyin. Tereyağı eriyene kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. Parmesan veya kaşar peynirini de içine ekleyin ve son kez karıştırın. Parmesan peyniri ve fesleğen ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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