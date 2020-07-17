search menu
search
close

Muzlu ve vanilyalı puding nasıl yapılır tadına mest olacaksınız!

Hafif ve lezzetli bir tatlı yapmak istiyorsanız, muzlu ve vanilyalı puding bu konuda sizi asla pişman etmeyecek! İşte nefis muzlu, vanilyalı puding tarifi!

Muzlu ve vanilyalı puding nasıl yapılır tadına mest olacaksınız!
-A A+

Kolay yapılışı, hafif ve az kalorili oluşuyla sütlü tatlılar birçoğumuzun vazgeçemediği lezzetler arasında. Bu yüzden biz de dolaptan çıkartıp soğuk soğuk tüketebileceğiniz, enfes bir tatlı tarifi hazırladık. Muzlu, vanilyalı puding mis gibi kokusu, efsane tadıyla sofralarınıza konuk olmaya geliyor. Peki muzlu ve vanilyalı puding nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla muzlu, vanilyalı puding tarifi...

Malzemeler:

Yarım su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı mısır unu
1 tutam tuz
2.5 su bardağı süt
3 yumurtanın sarısı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı vanilya esansı
1 muz

Yapılışı:

Toz şeker, mısır unu ve tuzu bir karıştırma kabında harmanlayın. Sütü ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Yumurta sarılarını da ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar çırpmaya devam edin.

Karışımı bir sos tenceresine alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak 4-7 dakika pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp bir spatula yardımıyla karıştırarak 6-7 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp tereyağı, vanilya esansı ve ezdiğiniz muzu ilave ederek tereyağı tamamen eriyinceye kadar karıştırın.

Pudingi servis kaplarının yarısını dolduracak şekilde paylaştırın. Üzerine 2-3 parçaya ayırdığınız kedidili bisküvisi ve dilimlediğiniz muzlardan yerleştirin. Kalan pudingi muzların üzerlerine paylaştırın. Pudinglerinizi buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Dinlenen pudingleri, kalan kedidili bisküvileri, muz dilimleri, kaymaklı dondurma ve karamel sos ile süsleyerek servis yapın.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Zeytinyağını yüzünüze sürerseniz... Zeytinyağını yüzünüze sürerseniz...
Cilt Bakımı
Hande-Murat ayrılığına eski eş Merve'den olay gönderme! Hande-Murat ayrılığına eski eş Merve'den olay gönderme!
Magazin
En Güncel Galeriler
Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi!
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi!
Kimse beklemiyordu! Bornozlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Kimse beklemiyordu! Bornozlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Önceki Haberler
Güvecin en güzel hali: Tavuklu sebzeli güveç!
Güvecin en güzel hali: Tavuklu sebzeli güveç!
Acılı anne Ebru Şallı'nın son paylaşımı yürekleri dağladı!
Acılı anne Ebru Şallı'nın son paylaşımı yürekleri dağladı!
Youtube'da 600 Milyon izlendi!
Youtube'da 600 Milyon izlendi!
İdrar kaçırma sorununda kök hücre mucizesi!
İdrar kaçırma sorununda kök hücre mucizesi!
Hayal Köseoğlu'ndan yıllar sonra gelen "metrobüste taciz" itirafı!
Hayal Köseoğlu'ndan yıllar sonra gelen "metrobüste taciz" itirafı!
Şıklık ve Rahatlık Bir Arada
Şıklık ve Rahatlık Bir Arada
Sunucu Aslı Turanlı'nın yüzündeki maskenin fiyatı dudak uçuklattı!
Sunucu Aslı Turanlı'nın yüzündeki maskenin fiyatı dudak uçuklattı!
Aynı anda iki dil öğrenmenin 5 tekniği!
Aynı anda iki dil öğrenmenin 5 tekniği!
Yorumlar