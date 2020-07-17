Tavuklu sebzeli güveç tadına doyum olmaz!

Akşam yemeği düşünenler için muhteşem bir tarifle karşınızdayız! Güveçte yemek tarifleri şüphesiz çok lezzetli oluyor. Tavuklu sebzeli güveç yaz kış yapabileceğiniz bir lezzet ayrıca mevsimine göre istediğiniz sebzeyi koyabilirsiniz. Damaklarınıza şölen yaşatan bu şahane lezzete bayılacaksınız. Misafirlerinizi gönül rahatlığıyla ağırlayabileceğiniz bu tarif kısa sürede vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Peki tavuklu sebzeli güveç nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tavuklu sebzeli güveç tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.



Malzemeler; 3 yemek kaşığısıvı yağ, 400 gramtavuk göğsü(küp şeklinde doğranmış), 1 avuçarpacık soğan, 2 adethavuç, 1 adetkırmızı biber, 1 adetsarı biber, 1 adetyeşil biber, 1 adetkabak, 2 adetküp küp doğranmış domates, 3 dişsarımsak, 1 su bardağısalçalı su, 1 çay kaşığıtuz, 1 çay kaşığıkarabiber.



Hazırlanışı; Tavaya sıvı yağını ekleyin ve tavukları soteleyin. Tüm sebzeleri eşit küpler şeklinde doğrayın. Sotelenen tavuğu ve sebzeleri güvece kat kat dizin. Tuz, karabiber, sıvı yağ ve salçalı suyu da üzerine ekleyin. Güvecin ağzını pişirme kağıdıyla kapayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Afiyet olsun.