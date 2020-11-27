Pişmaniye kurabiye nasıl yapılır ağızda kıtır kıtır dağılır!

Evde pratik bir şekilde hazırlanan kurabiye tarifi arayanlar için 'Pişmaniye kurabiye' tarifini hazırladık! Sizde evde kolay bir şekilde pişmaniye kurabiyeyi hazırlayarak çayın veya kahvenin yanında mükemmel bir lezzet hazırlayabilirsiniz. Pişmaniye tadından hindistan cevizinin lezzeti ile sevdiklerinizler bu lezzeti paylaşabilirsiniz. Pişmaniye kuabiye nasıl yapılır? Pişmaniye kurabiye için hangi malzemeler gerekli? sorusunu soranlar için işte kolay tarif...

Malzemeler; 125 gram oda sıcaklığında margarin, 1/2 su bardağı hindistan cevizi, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı un, 1/2 çay bardağı pudra şekeri, 1/2 çay bardağı hindistan cevizi yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Hamur için gerekli olan tüm malzemeleri derince bir yoğurma kabına alın ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene dek yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve avucunuzla yuvarlayıp, yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstlerinin kızarmasına fırsat vermeden, pişene dek, yaklaşık 12 dakika pişirin. Yayvan bir tabakta pudra şekeri ile hindistan cevizini karıştırın. Fırından çıkan kurabiyeler henüz sıcaklarken, nazikçe birer birer alın ve hazırladığınız pudra şekerli karışıma buladıktan sonra soğuması için biraz beklettikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.