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Portakallı kurabiye nasıl yapılır tadıyla mest eden tarif!

Portakalın kokulu harika bir kurabiye tarifiyle karşınızdayız. Soğuk havalarda içinizi ısıtacak sıcacık kıyır kıyır bir tat! İşte portakallı kurabiye tarifi...

Portakallı kurabiye nasıl yapılır tadıyla mest eden tarif!
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Mis gibi portakal kokusu ve tadı, sıcacık ağızda dağılan yapısıyla şu soğuk günlerde tadı damağınızda kalacak bir tarifle karşınızdayız. Portakallı kurabiyeyle özellikle çayın yanında tatlı bir şeyler yemek isteyenler portakalın mükemmel aromasından faydalanabilecekler. İşte portakallı kurabiye tarifi... 

Malzemeler:

170 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
1 adet portakalın suyu
2 yemek kaşığı yoğurt
2,5-3 su bardağı un
1 paket vanilya

Hazırlanışı:

Bir kabın içerisine yumurta, yoğurt, tereyağı, şeker ve vanilyayı aktarın. Mikser yardımıyla güzelce çırpın. Ardından üzerine portakal suyu ve kabuğunu ekleyerek yeniden çırpın. Elde ettiğiniz karışımın içerisine kabartma tozunu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yoğurun. Yoğurduğunuz hamurun üzerini streç filmle kaplayın. 30 dakika buzdolabında dinlendirdikten sonra şekil vererek pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine aktarın. 170 derecede 15-18 dakika pişirdikten sonra çıkarıp oda sıcaklığında soğutun. Ardından servis edin.

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