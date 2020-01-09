Karabiberin faydaları neler diş çürümelerini önlüyor!

Yemeklere tat katan ve Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan karabiber, insan sağlığına oldukça yararlı bir besin. Karabiber diş çürümelerinin önüne geçmede birebir. Ayrıca vücudu enfeksiyonlardan koruyor, kanserle savaşıyor ve doğal antibiyotik işlevi görüyor. İşte karabiberin daha önce duymadığınız faydaları!

Kanserden koruyor

Karabiberin antioksidan ve antibiyotik özelliği karabibere kanserle mücadele gücü katmaktadır. Kanser hastalıklarının bir çoğuna serbest radikallerin neden olduğu günümüz modern tıp tarafından ispatlanmıştır. Karabiber serbest radikallerin hareket kabiliyetlerini azaltarak bünyeye verdiği hasarı en aza indirir. Böylikle bir çok kanser çeşidine karşı vücudu korur ve kansere yakalanma riskini azaltır. Bunun yanında zararlı güneş ışınlarının neden olduğu cilt kanserine yakalanma riskini azaltır.

Diş çürümesini önler

Karabiber aynı zamanda diş sağlığı için etkili bir besin kaynağıdır. Dişlerin çürümesini engelleyici özelliği vardır. Diş çürümelerinden kaynaklanan ağrıların giderilmesine yardımcı olabilir.

Enfeksiyonlarla savaşır

Karabiber bakterilerin neden olduğu hastalıklara iyi gelir. Aynı zamanda özellikle sindirim sistemi organlarının bakterilerden hasar görmesini engelleyebilir. Kabızlık, ishal gibi durumların tedavisinde ise karabiber etkisi gözlenmiştir.

Antidepresan olarak karabiber

Modern dünyanın insanlığa getirdiği en önemli hastalıkların bir tanesi de stres ve depresyondur.Sürekli olarak değişen sosyal şartlar ve eğilimler insanlarda farklı hastalıkların meydana çıkmasına neden olmuştur. Karabiber özellikle ruhsal hastalıkları tetikleyen stresle mücadele edebilen etkili bir antidepresandır. Bunun bir sonucu olarak ayrıca bileşsel kapasiteyi arttırır.

Doğal antibiyotik

Karabiberin içerdiği bol ve kaliteli C vitamini sayesinde doğal antibiyotik özelliklere sahiptir.Bu özelliği sayesinde karabiber birçok hastalığa yakalanma riskini azaltmaktadır.

Öksürük ve soğuk algınlığına iyi geliyor

Karabiber şaşırtıcı bir şekilde öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelmektedir. Antibakteriyel özellikleri ayrıca solunum bozukluklarının tedavisi için ilaçlarda ve tıp alanında kullanılmaktadır. Bunun dışında grip hastalığının da hızla atlatılmasına yardımcı olabilir.Hastalık esnasında çorbaya, çaya veya ıhlamura katılarak tüketilebilir.

Cilt sağlığına faydalıdır

Düzenli olarak karabiber tüketimi cilt sağlığı için de faydalıdır. Cilde zarar veren serbest radikallerin öldürülmesi ve terleme yoluyla veya diğer yollarla bünyeden atmasını sağlar. Özellikle yaşlanma sonucu meydana gelen kırışıklıkların oluşmamasına veya oluşan kırışıklıkların doğal yollarla giderilmesine ciddi anlamda katkıda bulunabilir.

Metabolizmayı güçlendirir

Karabiber metabolizmayı hızlandırma ve canlandırmaya ciddi anlamda katkı sağlar.Bunun için istenmeyen fazla kaloriyi yakar ve karın yağlarının azalmasını sağlar.Karabiber özellikle obeziteye karşı çok etkilidir. Ayrıca düzenli olarak tüketilmesi durumunda mide ile alakalı şikayetleri ciddi anlamda azaltabilir. Fakat bu durum sağlıklı kişiler için geçerlidir.