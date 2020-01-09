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Fırında ıspanak nasıl yapılır hem sağlıklı hem pratik!

Fırında ıspanak kolayca hazırlayabileceğiniz enfes tadıyla damaklarınızı şenlendirecek. İşte fırında ıspanak tarifi için gerekli malzemeler ve yapılışı...

Fırında ıspanak nasıl yapılır hem sağlıklı hem pratik!
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Yapımı oldukça kolay ve yarım saate hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif fırında ıspanak. Ispanak yemeğini sevmeyenler için fırında ıspanak harika tadıyla iyi bir alternatif olacak. Sıcacık tadı üzerinde erimiş enfes kaşarıyla sizi mest edecek bir tarif. Kalorisi düşük ve sağlıklı fırında ıspanak yemeğinin malzemeleri ve yapılışı içeriğimizde...

Malzemeler:

1 kg ıspanak - 1/2 kalıp kadar beyaz peynir
5 yemek kaşığı un
3 adet yumurta 
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı zeytinyağı 
Peynirin tuz miktarına göre tuz
Üzeri için rendelenmiş kaşar ve dilimlenmiş domates

Fırında ıspanak nasıl yapılır?

Ispanakları yıkayıp doğruyoruz, bir süzgece alıp diriliklerini kaybetmesi için üzerinden kaynar su akıtıyoruz. (bir çaydanlık dolusu yeterli). Elimiz değecek sıcaklığa gelince avucumuzda fazla suyunu sıkıyoruz, karıştırma kabına alıyoruz. Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırıyoruz ve yuvarlak veya kare borcama kek gibi yayıyoruz. Üzerine kaşar rendesi serpip dilimlenmiş domates ile süslüyoruz. 180 derecede üstü kızarana kadar pişiriyoruz.

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