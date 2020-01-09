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Aleyna Tilki mini etekli paylaşımı ile takipçilerini mest etti!

Danla Bilic ile öpüşme iddiasıyla gündeme gelen Aleyna Tilki mini etekli paylaşımı ile takipçilerinden tam not aldı.

Aleyna Tilki mini etekli paylaşımı ile takipçilerini mest etti!
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Sesi ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak Danla Bilic ve öpüşme gündemiyle olay olmuştu. Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini mest etti. Mini etekli paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. 

İddialarla resmen dalga geçti 

Danla Bilic ve Aleyna Tilki videosu var mı? Ünlü ikili öpüştü mü? Olay olan iddia...
Süper minisi ve göbeği açık bir sweatshirt ile çektiği bir pozu dudağını büzerek paylaşan Aleyna Tilki hakkındaki iddialarla dalga geçti. 

aleyna tılkı

''Aleyna baba geri dönüyor'' 

Tilki Twitter hesabından da da sevenlerine "Bir şarkı yaptım... Sözü müziği bana ait. Aleyna baba geri dönüyor. Şubatı bekleyin" diyerek müjde verdi. Mini etekli paylaşımına ise kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

 

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