search menu
search
close

Ödül törenine katılan Ömür Gedik'in transparan pantolonu yırtıldı

Bir ödül törenine katılan Ömür Gedik frikik kurbanı oldu. Giydiği transparan pantolonun arkası yırtılınca beline çeket bağlayarak dolaştı.

Ödül törenine katılan Ömür Gedik'in transparan pantolonu yırtıldı
-A A+

Şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, Engelsiz Yaşam Derneği'nin ödül törenine katıldı. Gecede transparan bir pantolon giyen Gedik, talihsiz bir kaza yaşadı.  Gedik'in giydiği transparan pantolonunun arkası yırtıldı. Bir süre durumdan habersiz olan durumu farkedince beline çeketini bağladı. 

Transparan pantolonu yırtıldı 

Uçankuş'ta yer alan habere göre: Tören başlamadan önce arkadaşlarıyla sohbet eden Ömür Gedik'in giydiği transparan pantolonunun arkası yırtıldı. Bir süre durumdan habersiz olan Gedik, arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti. Pantolonunun arkasında uzun bir yırtığın meydana geldiğini öğrenen Gedik, üzerindeki ceketi çıkartarak beline bağladı.

omur gedik

Şort açıklamasından pişman oldu 

Geceye bu şekilde devam eden Ömür Gedik, muhabirlerle sohbet ederken geçtiğimiz yıl kısa şortlarla alakalı yaptığı çıkıştan dolayı pişman olduğunu söyledi. Gedik,  "2019'da yaptığım paylaşımlar çok konuşuldu. Kendime öz eleştiri yaptığımda özellikle G-string ve şortlarla ilgili olan paylaşımda saçmaladığımı zaten ben de kendi hesabımdan söyledim. Kimsenin ne kapalı olsun, ne açık olsun. Kimsenin kıyafetine karışmaya hakkımız yok" dedi.


 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Saçınızı yıkarken bu hataya düşmeyin! Saçınızı yıkarken bu hataya düşmeyin!
Saç
Kötü kolesterolü düşürmeye birebir! Kötü kolesterolü düşürmeye birebir!
Organik
En Güncel Galeriler
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Didem Soydan banyodaki cesur pozuyla takipçilerini büyüledi!
Didem Soydan banyodaki cesur pozuyla takipçilerini büyüledi!
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan olay bikinili pozlar
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan olay bikinili pozlar
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Önceki Haberler
Öpüşme dedikodusundan sonra mini etekli cesur paylaşımı olay!
Öpüşme dedikodusundan sonra mini etekli cesur paylaşımı olay!
Kanseri bitirdiği ortaya çıktı!
Kanseri bitirdiği ortaya çıktı!
Bebeği ameliyat olan Abazi canlı yayında hüngür hüngür ağladı!
Bebeği ameliyat olan Abazi canlı yayında hüngür hüngür ağladı!
Çukur'da aşk bombası! Kaçamak yaparken yakalandılar!
Çukur'da aşk bombası! Kaçamak yaparken yakalandılar!
''Maymun gözünü açtı dedi'' bombayı patlattı!
''Maymun gözünü açtı dedi'' bombayı patlattı!
Gündeme bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu diziye dahil oluyor!
Gündeme bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu diziye dahil oluyor!
Sabah kahvaltıda ev yapımı çemen tarifi!
Sabah kahvaltıda ev yapımı çemen tarifi!
Bomba! Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı!
Bomba! Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı!
Yorumlar