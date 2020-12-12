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Hakan Taşıyan için organ bulundu! Kız kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer nakledilecek

Hakan Taşıyan için organ bulundu! Kız kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer nakledileceği öğrenildi.

Hakan Taşıyan için organ bulundu! Kız kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer nakledilecek
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Arabesk müziğin sevilen şarkıcılarından Hakan Taşıyan bir süredir organ yetmezliği ile savaşıyor. Ünlü şarkıcıdan bugün sevindiren haber geldi! Organ bekleyen Taşıyan'a  kız kardeşi böbrek, oğlu ise karaciğer verecek.

Sevenlerinden dua istemişti 

Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor. Yaklaşık iki aydır hastanede yatan Taşıyan, nakil kararını sosyal medyadan duyurup sevenlerinden dua istedi. 

Sosyal medyadan duyurdu 

Taşıyan için Sağlık Bakanlığı devreye girdi ve sanatçının tüm tetkiklerinin Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılması sağlandı. 1 ayı aşkın süre hastanede yatan Hakan Taşıyan, nakil kararını sosyal medyada sevenlerine şu mesajla duyurdu: "Hafta başında doktorlarımızın yaptığı kurul toplantısı neticesinde, karaciğer ve böbrek nakli kararı kesinleşmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri, doktorlarımız ve hastane çalışanlarımız durumumu yakinen takip etmekte ve ilgilenmektedir."

Kız kardeşı ve oğlundan organ nakli alacak 

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Taşıyan'a kız kardeşinden böbrek ve oğlundan karaciğer nakli yapılacağı öğrenildi.

''Ameliyat tarihi henüz belli değil''

Sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren arkadaşı Hakan Yılmaz, ameliyat tarihinin henüz belli olmadığını söyleyerek, "Kan ihtiyacı vardı, bulundu. Şimdi doktorların ameliyat için tarih vermesini bekliyoruz. Hem karaciğer hem de böbrek nakli olacak. bir dizi tetkik yapılıyor, durumu şu anda stabil" dedi.

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