Sarkan göğüsleri toparlamak için ne yapmalı spor yapmak en önemli adım!

Göğüsler büyük oranda yağ tabakasından oluştuğu için er ya da geç sarkacakları gerçeği ile yüz yüzeyiz. Fakat onları elimizden geldiğince koruyabilir, bakabilir ve bu sarkma süresini erteleyebiliriz. Gögüs sarkmasını engellemek için bazı doğal yöntemler bulunuyor. Peki sarkan gögüsler için ne yapılmalı? İşte gögüs sarkmasını engelleyen doğal yöntemler!

Göğüs sarkmasını engellemek için estetik yaptırmak şart değil

Gögüs sarkmasına karşı alınan önlemler ya da bunları düzenli olarak uygulayan kişi sayısı oldukça azdır. Gögüslerimiz yağ tabakasından oluşmaktadır. Dolayısıyla bir süre sonra sarkacağı gerçeğini kabullenmeliyiz. Faka onları korumakta bizim elimizde olan bir durum. Gögüslerimizin sarkmasını önlemek için illaki estetik yaptırmak zorunda değiliz. Estetik yaptırmadan da doğal yöntemler uygulayarak gögüs sarkmasını engelleyebiliriz.

Sütyen takmayan kadınların göğüsleri daha dik duruyor

Sütyen takmanın gögüslere olan faydası tam olarak çözülebilmiş değil. Uzmanların kendi arasında çözmeye çalıştığı bu problem, bir kişi tarafından 15 yıl boyunca araştırıldı.18-35 yaş arasındaki kadınlar üzerinde yapılan araştırma sonucunda uzmanlar, sütyen takmanın çok da gerekli olmadığını söylüyor. Özellikle gece uyurken sütyen takılmaması gerektiğini bunun bir faydası olmadığını belirtiyor. Göğüsler sütyen sayesinde yer çekiminden uzak kalmanın hiçbir faydasını görmüyorlar. Bilakis göğüsler kendi doğasında dik kalabileceğini unutarak daha da çok sarkıyor. Sütyen takmayan kadınların, yıllardır sütyen takan kadınlara göre göğüs uçları daha yukarıda duruyor.

Sütyen takmayı bırakan kadınlar daha iyi hissediyor

Uzmanlar, tıbben, anatomik ve psikolojik olarak sütyen takmanın bir faydası yok. Sütyen takmayı bırakan birçok kadın kendini daha iyi hissettiğini ve sırt ağrılarının geçtiğini belirtiyor. Eğer 45 yaşın üzerindeyseniz ve yıllardır sütyen taktıysanız sütyeni bırakmak sizin için pek bir işe yarayamayabilir ama daha küçük yaştaki kadınlar ve kızlar için bu geçerli olabileceğini söylüyor.

Göğüs sarkmasını engelleyen doğal yöntemler

Gögüslerinizin sarkmasını engellemek istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey tabiki spor olacaktır. Spor yapmak, gögüsleri ve bu bölgedeki kasları canlandırmaktadır. Özellikle yüzme gögüs sarkmasını engelleyen en etkili sporlardan biridir. Bunun yanı sıra kalsiyum, C Vitamini ve protein bakımından zengin yiyeceklerle beslenmek gerekiyor.

Çok sıcak suyla banyo yapmamaya çalışın

Sıcak suyla banyo yapmamaya özen göstermenizi tavsiye ediyoruz. Sıcak suyla banyo yapmak gögüs sarkmalarının en önemli nedenlerinden biridir. Her gün gögüslerinize buz ve zeytinyağıyla masaj yapın. Buz gögüslerinizin diri kalmasını sağlayacaktır. Bu masajı yaptıktan sora gögüslerinizi saran bir sütyen giyin. Bu gibi yöntemleri düzenli uygulamanız dahilinde gögüslerinizdeki sarkmayı engeleyeceksiniz.