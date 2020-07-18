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Bikinili görüntülenen Duygu Özaslan selülitleriyle yine olay oldu!

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde bikinili görüntülenmiş, kiloları dikkat çekmişti. Özaslan'ın yeni selülitli fotoğrafı yine gündemde.

Bikinili görüntülenen Duygu Özaslan selülitleriyle yine olay oldu!
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YouTuber Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde havuz başında sarı bikinisiyle objektiflere takıldı. Aldığı fazla kilolar ve selülitleriyle çok konuşulan Duygu Özaslan, yine bikinili görüntü verdi. Ünlü Youtuber, daha önceki selülitli fotoğrafını unutturmak için Instagram'dan bikinili pozunu paylaşmıştı.

Photoshop kullandığı için eleştirilere maruz kaldı

Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunan Özaslan, selülitli halini Bulumia Nervoza hastalığına bağlamıştı. Ünlü fenomen, sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça Photoshop kullandığı için eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Yeni bir aşka yelken mi açtı?

Bu arada Duygu Özaslan'ın basketbolcu Can Maxim Mutaf'la yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları ortaya atıldı. İkili bir tatil merkezinde beraber görüntülenmesi aşk dedikodularını güçlendirdi. 

 

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