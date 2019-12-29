Hadise bacak dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Hadise Instagram'da yaptığı son paylaşımıyla yürek hoplattı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Hadise bu kez bacak dekolteli pozuyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Görenleri mest etti!

Instagram'da 11 milyona yakın takipçiye sahip olan Hadise, bacak dekolteli pozunu İtalyanca "Tatlı Hayat" anlamına gelen motto olan "La Dolce Vita!" notuyla takipçileriyle paylaştı. Kırmızı ve yeşil renklerini bir arada olduğu püsküllere sahip elbisesiyle görenleri mest eden Hadise'nin söz konusu paylaşımı binlerce beğeni alırken, verdiği pozla dikkatleri yine üzerinde toplamayı başardı.

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle olay olmuştu!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hadise, Instagram'ın hikayeler kısmından göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle yaptığı paylaşım olay olmuştu. Paylaşımıyla dikkatleri üzerinde toplayan güzel şarkıcı, kulis hazırlığından görüntüleri takipçilerinden tam not almıştı.