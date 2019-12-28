Aleyna Tilki'nin ''canım ben'' pozu sosyal medyada gündem oldu!

Aleyna Tilki sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Tilki son paylaşımıyla yine sosyal medyada gündem olmayı başardı. Genç şarkısının ''canım ben'' pozuna saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçileri Aleyna'yı eleştirirken bazıları övgüler yağdırdı.

Aynadan kendisini öptü

Instagram hesabından 2,5 milyon takipçisini olan genç şarkıcı, ayna karşısında dudaklarını uzattığı pozunu paylaştı. Aleyna'nın söz konusu paylaşımı 60 binin üzerinde beğeni alırken, bazı takipçileri de verdiği poza tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Tavşan daha çok dikkat çekiyor

- 18 yaşına gir lütfen

- ne bu şimdi soruyorum sana

- Piskolojim bozuldu lan

Yılbaşı partisine etek boyuyla damga vurmuştu

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde DASDAS'ta düzenlenen yılbaşı etkinliğine katılan Aleyna Tilki, giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Aleyna, kameralara frikik vermemek için mücadele etmişti.