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Oyuncu Kushal Punjabi evinde canına kıydı

Günlerdir haber alınamayan Bollywood'un ünlü oyuncularından Kushal Punjabi, Mumbai'deki evinde ölü bulundu.

Oyuncu Kushal Punjabi evinde canına kıydı
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Hint sinemasının önde gelen isimlerinden 37 yaşındaki Kushal Punjabi, Mumbai'deki evinde ölü olarak bulundu. Punjabi'den bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verince gerçek ortaya çıktı. Eve gelen polis memurları, kapıyı kırarak içeri girdi. ilk incelemede ünlü oyuncunun kendi yaşamına son verdiğini tespit etti.

Evinde canına kıydı 

Gelen ihbar üzerine sağlık ekipleriyle eve gelen polis memurları, kapıyı kırarak içeri girdi. Punjabi'nin cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede ünlü oyuncunun kendi yaşamına son verdiğini tespit etti.

Oyuncu Kushal Punjabi evinde canına kıydı

3 yaşındaki oğluna not bıraktı 

Polis kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre Punjabi, geride kalan 3 yaşındaki oğlu için bir not bıraktı. Ülke basınındaki haberlere göre: Punjabi söz konusu notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını yazdı. İsim vermeden açıklamalarda bulunan oyuncunun yakınları, Punjabi'nin bir süredir depresyonla mücadele ettiğini öne sürdü.

 


 
 

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