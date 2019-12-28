Burak Özçivit oğlu Karan'a gelen reklam teklifleri hakkında ilk kez konuştu!  

Kuruluş Osman dizisinde başrol oyanayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit,önceki gün Maslak'ta yol kenarında pilav yerken görüntülendi. Özçivit'in "Karan'la teklif gelse, kamera karşısına geçer misiniz?" sorusuna verdiği yanıt ise şaşırttı.

Beğeni butonunu çökertmişti

Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde 8 aylık oğulları Karan'ın ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmış, minik Karan'ın fotoğrafı beğeni rekoru kırmıştı.

''Şimdi konuşmam doğru değil''

Fahriye Evcen'in Karan'la sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın çok beğenildiği hatırlatılan Özçivit, "Herkese çok teşekkür ederim, sağ olsunlar" dedi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Karan'a gelen reklam teklifleri sorulunca oyuncu, "Bunlarla alakalı şimdi konuşmam doğru değil" açıklamasını yaptı.

''Bununla alakalı bir şey söylemem''

"Karan'la teklif gelse, kamera karşısına geçer misiniz?" sorusuna Özçivit, "Bununla alakalı bir şey söylemem" yanıtını verdi. İddialara göre yabancı bir oyuncak markası, reklam filminde oynaması için Karan bebek için Özçivit ailesine 1 milyon TL'lik reklam teklifinde bulunmuştu.