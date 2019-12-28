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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımını yaptığı gün Cem Yılmaz'ı geçerek, Türkiye'de Twitter'da en çok takipçisi olan kişi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Tanıtımın yapıldığı gün bir detay dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı geçerek, Türkiye'de Twitter'da en çok takipçisi olan kişi oldu.

Cem Yılmaz'ı geride bıraktı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımını yaptıktan sonra, Türkiye'de Twitter'da en çok takipçisi olan Cem Yılmaz'ı geride bırakarak, en yüksek takipçisi sayısına ulaşan kişi oldu. Bu detay dikkatlerden kaçmadı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

''Yerli otomobilin olumlu etkilerinden biri''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın an itibariyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, 14 milyon 422 bin 163 takipçisi bulunurken, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ise 14 milyon 422 bin 138 takipçisi bulunuyor. Erdoğan'ın takipçi sayısında ünlü komedyeni geride bırakması, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Yerli otomobilin olumlu etkilerinden biri" olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı


 

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