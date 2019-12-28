Kerimcan Durmaz'dan Reynmen'in yarı çıplak fotoğrafına yorum olay!

Kerimcan Durmaz'ın uçaktaki müstehcen görüntüleri 7'den 70'e herkesin tepkisini çekmiş ünlü isimler de Durmaz'a tepki göstermişti. Durmaz'a tepki gösterenlerden biri de ünlü fenomen Reynmen'di. Kerimcan, kendisine tepki gösteren Reynmen'in yarı çıplak fotoğrafı karşısında sessiz kalamadı. Durmaz, gelen fotoğrafa gülerek ''olay''yanıtını verdi.

Kerimcan Durmaz'dan Reynmen'e yorum

Geçtiğimiz günlerde YouTube hesabından vücut geliştirme videosu yayınlayan Reynmen'in Kerimcan Durmaz'a yarı çıplak fotoğrafını attığı iddia edildi. Kerimcan Durmaz ise gelen fotoğraflara gülerek "Olay" yanıtını verdiği mesajın ekran görüntüleri ifşa oldu.

Küfür ederek cevap vermişti

Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken, Reynmen'e yüklenerek "Bir erkek bir erkeğe neden donuyla fotoğraf atar?" diyerek tepki gösterdi. Reynmen söz konusu fotoğrafların haber olmasından sonra Twitter'da küfür ederek şunları söyledi: "Aynen a... çocukları Kerimcan'a nude attım aynen olay"

Gerçek başka çıktı

Ancak gerçeği sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı. Birçok kullanıcı Reynmen'in Kerimcan'a fotoğraf atmadığını, Reynmen'in vücut geliştirme videosundan bir ekran görüntüsünün başka biri tarafından Kerimcan'a atıldığı ortaya çıktı









