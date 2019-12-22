Nurgül Yeşilçay'dan evlilik açıklaması tabii ki düğün istiyorum!

Geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile evlilik kararı aldıklarını açıklayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, evlilik haberlerine dair açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, hakkında çıkan düğün istemediği yönündeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Tabii ki düğün istiyorum!"

Yeşilçay, düğün istemediği yönündeki haberlerin ise doğru olmadığını belirtti. Başarılı oyuncu, düğün yapacağını ancak düğünün yurtdışında olmayacağını söyledi. Evlilik ile ilgili muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, “Düğün istemiyorum falan demedim, yanlış olmasın. Düğün istiyorum tabii ki. Yurt dışında yapmayacağım dedim. Türkiye’de yapacağım” açıklamasında bulundu.

Güzel oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile evlenecekleri haberini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

Nurgül Yeşilçay kimdir?

Aslen Afyonkarahisarlı olan Nurgül Yeşilçay 26 Mart 1976 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Yeşilçay, 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında Şener Şen ve Türkan Şoray gibi usta isimlerle birlikte rol aldığı "İkinci Bahar" dizisindeki "Gülsüm" karakteri ile televizyon dünyasına adım attı. 2002 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı ve Özcan Deniz'le birlikte başrolde yer aldığı Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle ününü artırdı ve geniş kitleler tarafından tanındı. 26 Ekim 2004 tarihinde ünlü oyuncu Cem Özer'le dünya evine girdi. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi. Nurgül Yeşilçay, 2014'de Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Paramparça" adlı dizide "Gülseren" rolüne hayat verdi. Bu diziden başrolde birlikte yer aldığı Erkan Petekkaya ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılan Nurgül Yeşilçay, 2016 yılında "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde "Kösem Sultan" rolü ile ekranlara geri döndü.