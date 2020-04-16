Oyuncu Tuba Büyüküstün YouTube kanalından güzellik sırrını paylaştı!

Koronavirüs birçok ünlü ismi ailesiyle birlikte eve kapattı. Oyuncu Tuba Büyüküstün de ikiz kızları Maya ve Toprak salgından korunmak için evde vakit geçiriyor. Türkiye ve dünyada birçok hayranı bulunan Tuba Büyüküstün YouTube kanalında yaptığı yayınla takipçileriyle buluştu.

"Daha fazlası için çok tembelim"

Büyüküstün yaptığı yayında takipçilerinin güzellik sırlarını sorması üzerine sırrının doğallık olduğunu söyledi. Sadece yüzünü yıkayıp krem sürdüğünü belirten Tuba Büyüküstün, "Daha fazlası için çok tembelim" diye de ekledi.

Tuba Büyüküstün kimdir?

Tuba Büyüküstün 5 Temmuz 1982 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Özel Doğuş Okulları’ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

2003 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D’de yayınlanan Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak, dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği ve Kanal D’de yayınlanan Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi.

2007 yılında Antakya’da çekilen, Cevdet Mercan’ın yönettiği ve Kanal D’de yayınlanan Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor’la başrolü paylaştı. Aynı yıllarda Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte, Orta Doğu’da büyük bir üne kavuştu ve Türk dizilerinin yurt dışına ihracında önemli bir rol oynadı.

20 Dakika dizisindeki rolüyle 42. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisine aday gösterilerek, Emmy’e aday olabilen ilk Türk oyuncu unvanını aldı. 2014 yılında UNICEF Türkiye’nin iyi niyet elçisi seçilen Büyüküstün, yine 2014 yılının Mart ayında başlayan ve atv’de yayınlanan Kara Para Aşk dizisinde Engin Akyürek ile birlikte başrolü paylaştı.