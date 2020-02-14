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Zeynep Alkan'ın derin dekolteli paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın derin dekolteli paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımı saniyeler içerisinde binlerce beğeni kazandı.

Zeynep Alkan'ın derin dekolteli paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevaplayıp gündem olan yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan,  soasyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri. Alkan sosyal medyadaki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve derin dekolteli fotoğrafını paylaştı. Alkan'ın bu paylaşımı saniyeler içerisinde binlerce beğeni kazandı.

Beğeni ve yorum yağdı 

Instagram hesabında 537 bin takipçisi bulunan 21 yaşındaki güzel oyuncu, siyah ceketiyle verdiği derin dekolteli pozunu paylaştı. Alkan'ın paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevaplayıp gündem olan yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan,  soasyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri. Alkan sosyal medyadaki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve derin dekolteli fotoğrafını paylaştı. Alkan'ın bu paylaşımı saniyeler içerisinde binlerce beğeni kazandı. Beğeni ve yorum yağdı  Instagram hesabında 537 bin takipçisi bulunan 21 yaşındaki güzel oyuncu, siyah ceketiyle verdiği derin dekolteli pozunu paylaştı. Alkan'ın paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.  Programda iç çamaşırını göstermişti!  Magazin dünyasının konuştuğu isimler arasında yer alan Zeynep Alkan, geçtiğimiz günlerde Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevaplamıştı. "Allah'tan bugün babaannemin donunu giymemiştim" diyen Zeynep Alkan'ın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Programda iç çamaşırını göstermişti! 

Magazin dünyasının konuştuğu isimler arasında yer alan Zeynep Alkan, geçtiğimiz günlerde Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevaplamıştı. "Allah'tan bugün babaannemin donunu giymemiştim" diyen Zeynep Alkan'ın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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