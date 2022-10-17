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Dilinizin rengi sarıysa bu hastalık kapınızı çalmış olabilir

Dildeki farklı renklenmeler bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Uzmanlar da dil renginin çeşitli hastalıkların habercisi olabileceğini söylüyor.

Dilinizin rengi sarıysa bu hastalık kapınızı çalmış olabilir
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Uzmanlar dil renginin ve şeklinin çeşitli hastalıkların habercisi olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra dil renginin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek hastalıkları da önceden bildirdiğine dair uyarılarda bulunuyor. Peki siz dilinizi çıkarıp ne renk olduğuna baktınız mı? Bunu ara ara yapmakta fayda var. Olabilecek hastalıklara karşı önlem niteliği taşıyan bu basit hareket sağlığımız açısından önem taşıyor.

Peki dil rengi hangi hastalıkların habercisidir? Konuyla ilgili merak edilenleri  Prof. Dr Ali Cımbız'dan öğrendik. 

Dilinizin rengi sarıysa dikkat!

Dilin rengi eğer koyu kırmızıysa iltihabın çok fazla olduğu anlamına gelmektedir. Dilin üzerinde sarı bir tabaka varsa vücutta uzun süreli iltihabın olduğunu göstermektedir. Eğer böyle bir problemle karşı karşıya kaldıysanız doktorunuza görünmenizde fayda vardır. Böyle bir durumda acil olarak doktora görünmekte fayda vardır. Çünkü vücut böyle bir durumda kendi kendini tedavi edemez. 

Beyaz bir dil ise cilde rengini veren hücreler ölmeye başladığında deri üzerinde beyaz lekeler görülmeye başlanır. Vitiligo adı verilen bu hastalıkta eller, ayaklar, yüz ve dudak rengi ise koyulaşmaya başlar. 

Dilde sararmanın yanı sıra dirsekler, dizler eller ve ayaklarda da sarı renk görülür. Bu belirtiler yüksek kolesterol seviyesinin habercisi olabilir.

İdrarınızın kokusu da sağlığınız hakkında bilgi veriyor

Vücut kokunuz size sağlığınız hakkında bir şeyler fısıldıyor olabilir. Bazı hastalıklar, vücuttaki kokunun değişmesine yol açarak kendini gösterebilir. 

Siz de bedeninizi tanıyın ve olası bir değişiklikte bir hekime başvurun.  İdrardaki aseton kokusu, diyabete işaret edebilir.  Bal kokusu, sistite işaret edebilir.  Çürük yumurta kokusu, sindirim sisteminizde sorun olduğunu gösterebilir.

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