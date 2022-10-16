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Benim kekim kabarmıyor diyorsanız bu tarifi deneyin işin sırrı...

Kabarmayan keke son! Kekin kabarması için ne yapmak gerekir işin sırrı burada!

Benim kekim kabarmıyor diyorsanız bu tarifi deneyin işin sırrı...
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Kek yapmak gözümüze tabiri caizse 'bebek işi' gibi gelse de hüsranla sonuçlanan keklere sık sık rastlıyoruz. Kek yaparken gözden kaçırdığımız hatalar, malzemelerle ilgili sorunlar kekin istenen görüntüye ulaşmasını engelliyor. Hamaratlığınıza söz getirmeyecek, puf gibi bir kek yapmak için ihtiyacınız olan tüyoları sizler için derledik. İşte kabarmayan kek tariflerinin önüne geçecek kek sırları!

Malzemeler oda sıcaklığında!

Kek yaparken kullanacağınız malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olması gerekir. Özellikle yumurta, süt, yoğurt  ,tereyağı kullanacaksanız tereyağının da soğuk olmaması gerekiyor.

Yumurta ve şekerin beyaz köpük köpük olup şeker eriyene kadar çırpılmalı.

Mikserle karıştırmayın!

Unu ve kabartma tozunu mutlaka elemelisiniz. Bu sayede un ve kabartma tozu havalanıp kekin kabarmasını sağlayacaktır.

Kabartma tozu konduktan sonra keki, mikserle karıştırmayın. Tahta kaşıkla karıştırın. Mikserin uçları madeni olduğu için kabartma tozunun etkinliğini azaltıyor.

Kuru meyveleri unlayın

Kuru meyveler ,kuruyemişler  ekleyecekseniz kek hamuruna eklemeden önce unlayın. Bu sayede malzemelerin dibe çökmesini önlersiniz.

Kuru meyveler ,kuruyemişler ,çikolataları keke en son ekleyip spatula  karıştırın. Mikser kullanmayın.

Kalıba katı yağ

Eğer keki kalıptan kolay ,hiç bozulmadan çıkarmak istiyorsanız kalıbı katı yağ ile yağlayıp un serpiştirin.

Kek hamurunu hazırladıktan sonra bekletmeyip hemen fırına vermelisiniz.

Fırını ısıtmak şart

Fırın önceden mutlaka belirtilen ayarda ısıtılmalıdır.

Keki pişirmek için en uygun sıcaklık 180 derecedir.

Fırın kapağını açmayın

İlk 25 -30 dakika kesinlikle fırının kapağı açılmamalıdır.

Tarifte belirtilen süreye uymalısınız. Bazı fırın farklarından dolayı pişirme süresi farklı olabiliyor.

Kekinizin piştiğini üstünden kürdan batırarak anlayabilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyor ise kekiniz pişmiş demektir.

Keki hemen çıkarmayın

Pişen keki hemen fırından çıkarmayın. Fırının kapağı aralık halde 10-15 dakika bekletin.

Kekiniz soğumadan kalıptan çıkarmaya uğraşmayın. Aksi taktirde kekiniz parçalanacaktır.

Eğer aceleniz varsa  kek kalıbını servis tabağına ters çevirip, üzerine nemli bir bez örtün.

Bu kurallara dikkat ederseniz kekim kabarmıyor diye bir derdiniz de olmayacaktır.

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