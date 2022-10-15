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Yağları cayır cayır yakan formül! Kilo vermeniz çok kolay olacak

Bazı gıdaları diyette hiç tüketmemeniz gerekirken bazı gıdaları yemeniz bile kilo vermenize yardımcı oluyor.

Yağları cayır cayır yakan formül! Kilo vermeniz çok kolay olacak
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Zaman zaman erkekler de fazla kilolarından şikayet etse de özellikle kadınlar için büyük dert olabiliyor. Özellikle sonbahar aylarının gelişiyle ağır yemeklere olan ilginin artması kışın fazlasıyla kilo alınmasına neden oluyor. Kışın alınan kilolar tüm yıl boyunca verilmeye çalışılıyor. Göbek yağlarını eritmek ise en zoru. Ancak doğru beslenme, düzenli egzersizler ile istenilen kiloya çok yakın zamanda ulaşabilirsiniz. İdeal kilonuza gelerek kilo nedeniyle artan kalp krizi ve felç riskinizi azaltabilirsiniz.

Kilo vermenizi sağlayan baharatlar

Yapılan bir çalışmada, zerdeçalın kilo kaybı üzerindeki etkileri analiz edildi. Araştırma ayrıca kilo kaybı ve kurkumin kullanımı ile ilgili olarak 1.604'ten fazla kişiden oluşan toplam 18 makaleyi araştırdı. Genel olarak, metabolik sendromlu ve ilgili bozuklukları olan hastalarda kurkumin alımının, BMI ve kiloda önemli bir azalma ile ilişkili olduğu bulundu.

Zencefil

Sağlık uzmanları, zencefilde bulunan bileşiklerin güçlü antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğunu söylüyor. Bu özelliklerin, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olurken, göbek yağ kaybına yardımcı olduğu söyleniyor. National Library of Medicine'de de yayınlanan bir çalışmada, zencefilin hem vücut ağırlığı hem de göbek yağı üzerinde önemli bir etkisi olduğu bulundu.

Acıyı sevmeyen var mı?

Baharatlı acı biberlerde yaygın olarak bulunan kapsaisi karındaki yağ kaybını hızlandırır. Yemeklerinize daha fazla acı biber ekleyerek, bir kişinin metabolizmasını hızlandırmaya yardımcı olur ve bu da kilo kaybına yardımcı olur. Biberlerin ürettiği ısının, bir kişinin kalori tüketimini ve mideyi çevreleyenler de dahil olmak üzere "oksidaz" yağ katmanlarını artırabilir.

Bir çalışma, kilo kaybını nasıl etkileyeceğini analiz etmek için kimyon tüketen 88'den fazla aşırı kilolu veya obez kadına baktı ve iki gruba ayırdı. Deney grubuna üç ay boyunca iki öğün yoğurtlu 3 gr kimyon tozu verilirken, diğer gruba kimyon verilmedi. Çalışma, kimyon grubunun, kimyon olmayan gruba kıyasla daha hızlı kilo kaybıyla sonuçlandığını buldu. Çalışma, “Kilo verme diyetindeki kimyon tozu, aşırı kilolu / obez kadınlarda iyileşme gösterdi” dedi.

Tam bir bitki olmasa da limon, göbek yağını hedeflemeye yardımcı olduğu gösterilen baharatlar ve tatlandırıcılar listesinde yer alıyor. Yüksek C vitamini ve antioksidan seviyelerinin kilo kaybını teşvik etmeye ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olduğu söylenir. Limonlar ayrıca vücudu detoksifiye etmeye yardımcı olan ve böylece yağ yakmaya yardımcı olan idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Sağlık uzmanları, ısı üretmek için kalorilerin yakıldığı metabolik bir süreç olan termojenezi indükleyerek metabolizmayı artırmak için limon suyu içilmesini tavsiye ediyor.      

 

 

 

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