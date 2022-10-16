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Tüm mavi gözlülerin atası aynı kişi çıktı bilim dünyasını şaşırtan sonuç

Yapılan çalışmaya göre mavi gözlü insanların neredeyse tamamının soyu aynı kişiye dayanıyor.

Tüm mavi gözlülerin atası aynı kişi çıktı bilim dünyasını şaşırtan sonuç
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Bilimsel, akademik dergi olan General Certificate of Secondary Education (GCSE), renkli gözlü insanlar üzerinde detaylı bir araştırma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde dünyada yer alan mavi gözlü insanların soyu 6 ile 10 bin yıl önce yaşamış belli bir kişiye dayanıyor.

Göz renkleri üzerine araştırma yapan bilim kişileri, uzun yıllar boyunca insan gözündeki kahverengi pigment seviyesini belirleyen OCA2 genini ele aldı.

Araştırmacılar, tüm kişilerin uzun yıllar önce kahverengi gözlere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ta ki gözler genetik bir mutasyona uğrayana kadar.

HERC2 adlı gen

Mavi gözlerin oluşmasına neden olan bu genetik mutasyon, HERC2 adlı bir genden kaynaklanıyor. Bilim insanları, kahverengi göz pigmentini oluşturan OCA2 geninin, mutasyona uğrayarak HERC2 genine evrildiğini öne sürdü.

Mavi göze sahip ilk kişinin 10 bin yıl önce Avrupa’da yaşadığına ve tüm mavi gözlü kişilerin aynı mutasyona uğradığına inanılıyor.

Sadece göz renkleri değişiyor

Bu gen mutasyonunda göz renkleri değişirken cilt tonunu belirleyen pigmenler sabit kalıyor. Şayet bu mutasyon tüm vücutta gerçekleşseydi, albinizmin yaşanacağı belirtiliyor.

Kopenhag Üniversitesi’nden Profesör Eiberg konu ile ilgili olarak “Mavi gözlü kişilerın DNA’sında aynı değişim yaşandı” şekilde konuşuyor. Kahverengi gözün baskın gen olduğu ve kahverengi gözlere sahip bir çiftin mavi gözlü bir çocuğu olamayacağına inanılsa da bunun aksini kanıtlayan oldukça fazla örnek bulunuyor.

Şayet siz de mavi gözlüyseniz, düşündüğünüzden daha büyük bir ailenin parçası olabilirsiniz.

Gözler sonradan renkli olur mu?

Göz rengi yaşla birlikte değişebilir. Bu, Kafkas nüfusunun % 10 ila 15'inde (çoğunlukla açık göz rengine sahiptirler) gerçekleşir. Mesela, bir zamanlar kahverengi olan gözlerin artık ela olması ya da ela gözlerin yaşlandıkça koyulaşması gibi. 

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