Sadece 1 şişe maden suyu ile etsiz çiğ köfte tarifi 10 dakikada hazır olacak

Son zamanlarda en çok tercih edilen sokak lezzetlerinden biri olan çiğköfte, kokoreçin dönerin tahtını çoktan salladı bile. Urfa başta olmak üzere Güney Doğu'nun en sevilen tariflerinden biri olan çiğ köfteyi uzun uzun yoğrulan, maharet isteyen, herkesin kolaylıkla yapamayacağı bir tarif olarak biliyoruz ama evde sadece bir şişe madem suyu ile çok kolay ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz. İşte . Karşınızda, en kolay ve lezzetlisinden 10 dakikada hazır etsiz çiğ köfte tarifi!

Çiğköfteyi ister öğle yemeklerinizde ister beşçaylarınızda ister akşam yemeklerinizde yapın her öğüne çok yakışıyor

Etsiz çiğköfte için malzemeler

1 şişe maden suyu

5 çay bardağı köftelik bulgur

Köftelik bulgurların üzerine maden suyunu döküp kaşık yardımıyla iyice karıştırın ve 10 dakika kadar dinlendirin

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1 adet küçük küçük doğranmış soğan

4 diş sarımsak doğranmış

1 adet doğranmış limon

Tuz, pulbiber, karabiber, kimyon

2 yemek kaşığı dolusu salça

2 adet rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı isot

Köftelik bulgur hariç tüm malzemeleri kabınızın yan kısmında iyice karıştırın daha sonra köftelik bulgur ile beraber yoğurarak karıştırın.

Yoğururken iki defa yarım çay bardağı su ekleyin ve yoğurun .Limon kabukları suyunu iyice bıraktıktan sonra kabukları artık köfteden çıkarın

Köfteniz iyice yumuşadıktan sonra yarım demet küçük küçük doğranmış maydanoz ekleyin ve üzerine 1 su bardağı ısıtılmış sıvı yağ ekleyin ve karıştırın. Dikkat edin eliniz yanmasın. Yağ ve maydanozda iyice karıştıktan sonra sıkımlar yaparak servis edebilirsiniz.

Etsiz çiğ köfte tarifinin servis önerisi

Yanında marul, maydanoz gibi yeşillikler, söğüş salatalık, domates, turşu ile servis edebilirsiniz. Ev yapımı etsiz çiğ köfte yapmak için tatlı toz kırmızı biber, karabiber, tuz ve isot baharatları mutlaka eklenmeli. Arzuya göre çiğ köfte için kimyon ve yenibahar da eklenebilir.



1 porsiyon 10 dakikada etsiz çiğ köfte 265 kaloridir.