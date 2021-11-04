Pınar Altuğ 'yatak odası sırları'ndan sonra bombayı patlattı: Libidom yüksek

Kendisinden yaşça küçük eşi Yağmur .Atacan ile ilişkileri yaş farkından dolayı evliliğiyle ve ilişkilere dair açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 'libidosunun oldukça yüksek olduğunu' söyleyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la orman içinde çekilen romantik karesini sevenleriyle paylaştı. 47 yaşındaki Altuğ, "Kasımda aşk başkadır" dedi. Altuğ, geçtiğimiz aylarda yatak odası sırlarını da açıklamıştı. Bu çok konuşulan açıklamaların ardından yeni bir açıklama daha yapan ünlü oyuncu, libidosunun ilerleyen yaşına rağmen hiç düşmediğini söyledi.

Özel hayatına dair bomba açıklamalarda bulundu!

Sosyal medyada özel hayatına dair sık sık paylaşım yapan Pınar Altuğ, yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu."Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsan bu bir zaman sonra sıkıcı olur" diyen Altuğ, özel hayatında cinselliğin önemli bir yer kapladığına işaret ederek "Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı." diye konuşmuştu. Pınar Altuğ bu açıklamalarının ardından yine özel hayatına dair açıklama yaptı ve 'libidosunun yüksek olduğunu' ifade etti.Pınar Altuğ daha önceki açıklamalarında da 46 yaşında olduğunu hatırlatarak 40 yaşından sonra da libidosunun azalmadığını anlatmıştı.



Pınar Altuğ kimdir?

2 Eylül 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 6 yaşındayken anne ile babası ayrıldı. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümündeki lisans eğitimini yarıda bıraktı.

1992 yılında mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda (Miss Turkey) birinci seçildi.