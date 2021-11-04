search menu
search
close

Pınar Altuğ 'yatak odası sırları'ndan sonra bombayı patlattı: Libidom yüksek

Pınar Altuğ, 'libidosunun oldukça yüksek olduğunu' söyleyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Pınar Altuğ 'yatak odası sırları'ndan sonra bombayı patlattı: Libidom yüksek
-A A+

Kendisinden yaşça küçük eşi Yağmur .Atacan ile ilişkileri yaş farkından dolayı evliliğiyle ve ilişkilere dair açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 'libidosunun oldukça yüksek olduğunu' söyleyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la orman içinde çekilen romantik karesini sevenleriyle paylaştı. 47 yaşındaki Altuğ, "Kasımda aşk başkadır" dedi. Altuğ, geçtiğimiz aylarda yatak odası sırlarını da açıklamıştı. Bu çok konuşulan açıklamaların ardından yeni bir açıklama daha yapan ünlü oyuncu, libidosunun ilerleyen yaşına rağmen hiç düşmediğini söyledi.

Özel hayatına dair bomba açıklamalarda bulundu!

Sosyal medyada özel hayatına dair sık sık paylaşım yapan Pınar Altuğ, yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu."Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsan bu bir zaman sonra sıkıcı olur" diyen Altuğ, özel hayatında cinselliğin önemli bir yer kapladığına işaret ederek  "Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı." diye konuşmuştu. Pınar Altuğ bu açıklamalarının ardından yine özel hayatına dair açıklama yaptı ve 'libidosunun yüksek olduğunu' ifade etti.Pınar Altuğ daha önceki açıklamalarında da 46 yaşında olduğunu hatırlatarak 40 yaşından sonra da libidosunun azalmadığını anlatmıştı.

Pınar Altuğ kimdir?

2 Eylül 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 6 yaşındayken anne ile babası ayrıldı. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümündeki lisans eğitimini yarıda bıraktı.

1992 yılında mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda (Miss Turkey) birinci seçildi.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Daralan kıyafetlerinizi bu yöntemle genişletin! Daralan kıyafetlerinizi bu yöntemle genişletin!
Pratik Bilgiler
Omurganız C şeklini almıyorsa bu hastalık başa bela! Omurganız C şeklini almıyorsa bu hastalık başa bela!
Hastalıklar
En Güncel Galeriler
Semra Dinçer'in cenazesinde skandal: Naaşı üstü açık tabutta!
Semra Dinçer'in cenazesinde skandal: Naaşı üstü açık tabutta!
TV8 MasterChef'te Mehmet ve Somer Şef arasında 'maaş krizi' iddiası!
TV8 MasterChef'te Mehmet ve Somer Şef arasında 'maaş krizi' iddiası!
Evde doğal scrub ile bebeksi cilde sahip olabilirsiniz!
Evde doğal scrub ile bebeksi cilde sahip olabilirsiniz!
Hasan Can Kaya Exxen'deki yönetmen sevgilisi Sultan San'dan ayrıldı
Hasan Can Kaya Exxen'deki yönetmen sevgilisi Sultan San'dan ayrıldı
Erkan Özerman ifşaları bitmiyor! Semiha Yankı'dan 'bekaret' bombası...
Erkan Özerman ifşaları bitmiyor! Semiha Yankı'dan 'bekaret' bombası...
'Kızlarım flört edemez, eş seçemez' diyen Yıldızhan'dan yeni bomba
'Kızlarım flört edemez, eş seçemez' diyen Yıldızhan'dan yeni bomba
Önceki Haberler
Giysilerinizdeki deodorant lekelerinden kurtulun!
Giysilerinizdeki deodorant lekelerinden kurtulun!
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın!
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın!
Çocuk odasını dekore ederken 4 maddeye dikkat!
Çocuk odasını dekore ederken 4 maddeye dikkat!
Vücudu zararlı bakteriler ve mikroplardan arındırıyor!
Vücudu zararlı bakteriler ve mikroplardan arındırıyor!
Kahvaltı için harika öneri: Kaymaklı krep tarifi
Kahvaltı için harika öneri: Kaymaklı krep tarifi
Bu bitki şeker hastalarına umut oldu!
Bu bitki şeker hastalarına umut oldu!
Günde üç bardak çay için bakın vücudunuzda ne oluyor!
Günde üç bardak çay için bakın vücudunuzda ne oluyor!
Hülya Avşar'dan bomba açıklama: Dayak yiye yiye...
Hülya Avşar'dan bomba açıklama: Dayak yiye yiye...
Yorumlar