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Çirkin değil çok çirkinmiş' diyen takipçisine İrem Derici'den olay küfür!

Çirkin değil çok çirkinmiş' diyen takipçisine İrem Derici'den olay küfür!

Çirkin değil çok çirkinmiş' diyen takipçisine İrem Derici'den olay küfür!
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Çılgın çıkışları ve dobralığı ile bilinen şarkıcı İrem Derici, kendisini canlı canlı gördüğünü iddia ederek 'Çirkin değil, çok çirkinmiş' diye paylaşım yapan bir takipçisine ağıza alınmayacak bir küfürle karşılık verdi.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden İrem Derici, bir takipçisinin paylaşımına çok kızdı. Dobralığı ve ilginç çıkışlarıyla bilinen İrem Derici, bir sosyal medya kullanıcısının “Bebek’te İrem Derici’yi gördüm. Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin” paylaşımına verdiği cevapla ağızları açık bıraktı.Sık sık küfür kullandığını ve bunun bir alışkanlık haline geldiğini kendsii de açıkça ifade eden İrem Derici, bir takipçisinin fena şekilde ağzının payını verdi.
"A... salağı 4 gündür Kapadokya'dayım ben"

Kendisi hakkında "Bebek'te İrem Derici'yi gördüm.Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin” yorumunu gören Derici, "A... salağı 4 gündür Kapadokya'dayım ben" diye yanıt verince sosyal medyada kahkahalı yorumlar havada uçuştu.
Kimi takipçisi İrem Derici için "Az bile söylemiş" derken kimi sosyal medya kullanıcısı da İrem Derici'nin küfürün dozunu kaçırdığını ifade etti.

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