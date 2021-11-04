Boyun düzleşmesi nedir omurganız c şeklinde değilse...

Genç yaşlı dinlemeyen özellik son dönemlerde gençlerde de sıklıkla görülen boyun düzleşmesi hastalığı günümüzde yapmaktan alışkanlık haline getirdiğimizi bir çok şey etken oluyor! Günlük hayatta yalnış duruş pozisyonları boyun düzleşmesinde büyük etken oluyor. Saatlerce eğilip telefonda geçirdiğimiz vakitler bunlardan sadece küçük örneklerinden bir tanesi olabilir! Boyun düzleşmesi neden olur? Boyun düzleşmesi nedir? Boyun düzleşmesinin tedavisi var mı? İşte sorduğunuz soruların merak edilen cevapları...

OMURGANIZ C ŞEKLİNİ ALMASI GEREKİYOR!

Boyun bölgesinde bulunan omurganın C şeklinde olması gerekir. Ancak alınan darbe ya da bazı rahatsızlıklar boyun bölgesindeki omurga kemiklerinin düzleşmesine neden olur. Aynı zamanda duruş bozukluğu yanlış oturma ve ani hareketlerde bu hastalığa zemin hazırlar. Bu durum kişinin hem yaşam kalitesini hem de sağlığını oldukça olumsuz etkiler. Şiddetli ağrılarla meydana gelen ve vücut formunu olumsuz etkileyen bu durum iş gücü kaybına bile neden olduğu durumlara yol açabilir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDEN OLUR?

Çalışma hayatından kaynaklı yanlış duruş ve oturuş bozuklukları, kemik erimesi hastalığı, ruhsal bozuklukların şiddeti, egzersiz esnasında boyun bölgesinin zorlanması ya da fazla esnek bırakılması, ıslak saçla uyumak, obezite hastalarının kullandığı ilaçların yan etkileri, aşırı yemeden kaynaklı kilo alımı, uyku sırasında bozuk vücut duruşu gibi durumlar boyun düzleşmesine neden olur.

BOYUN DÜZLEŞMESİ OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARIZ?

Boyun düzleşmesinin en belirgin belirtisi baş dönmesidir. Ardından mide bulantısı, çene uyuşması, sırt ağrıları, çabuk yorulma, yüksek tansiyonun yanı sıra sık sık yaşanan omuz ağrısı ve kulak çınlaması da belirtiler arasında yer alır.

BOYUN DÜZLEŞMESİ HANGİ HASTALIKLARI TETİKLİYOR!

Boyun düzleşmesi dikkate alınmadığında kemik ve kollardan geçen sinir damarlarının gevşemesine ve şiddetli ağrılara sebebiyet verir.

Aynı zamanda boyun düzleşmesi sonucu iç organlar düzenli çalışmaz ve beynindeki sinir bölgesi yani vagus siniri gerilir. Bu durum sonucunda da çarpıntı, nefes darlığı, şişkinlik, hazımsızlık, gaz ve kabızlık gibi rahatsızlıklara yol açar. Yürüme güçlüğü ve ince beceri gerektiren hareketlerde kısıtlamalar meydana gelir.

BOYUN DÜZLEŞMESİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Boyun düzleşmesi tedavisinde en iyi yöntem fizik tedavidir. Bu tedavi genellikle havuz içinde masaj teknikleriyle yapılır. Bir fizik tedavi uzmanıyla havuza giren hasta sırtüstü yüzdürülür veya el ve kol hareketleri yaparak boyun düzleşmesi engellenmeye çalışılır.