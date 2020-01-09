Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı sevgili mi birlikte görüntülendiler!

Ekranların fenomen dizisi Çukur''da d Aliço'yu oynayan Rıza Kocaoğlu ve Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı, önceki akşam Biz Böyleyiz filmimin galasına katıldı. Gala sonrası düzenlenen partiye katılan çift, samimi bir şekilde eğlendi. Eğlence sonrası ikilinin gazetecilerle köşe kapmaca oynaması akıllarda soru işareti uyandırdı.

Beraber görüntülendiler

Mekanda yakınlaştıktan sonra partiden ayrılan çift, bir çorbacıya gitti. İkili sabaha karşı 06.10'da Etiler'deki mekandan çıkarak taksiye bindi. İlk kez Günaydın'ın objektiflerine yakalanan ikili, Kocaoğlu'nun evine giderken sokak aralarında gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Birlikte görüntü vermek istemeyen Subaşı, bir süre taksiden inmedi.

Hazal Subaşı kimdir?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayarak başrol oynadı. Oyuncu şimdilerde Çukur dizisinde Nehir karakterini oynuyor.