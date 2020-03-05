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Fırında kıymalı patates püresi nasıl yapılır sofralarınız şenlenecek!

Bayıldığınız patates püresini kıymalı denemeye ne dersiniz? Fırında kıymalı patates püresiyle ortaya efsane bir ana yemek çıkartacaksınız. İşte yapılışı...

Fırında kıymalı patates püresi nasıl yapılır sofralarınız şenlenecek!
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Bugün elmaelma.com olarak sizler için fırında kıymalı patates püresi tarifi hazırladık. Kıymalı iç harcın patates püresiyle buluştuğu bu lezzet yapılışı yapılışı pratik yemeklerden. Lazanya tariflerini andıran iç harcı muhteşem tadıyla sizi büyüleyecek. Sizi daha fazla bekletmeden tarifi aşağıya bırakalım. İşte fırında kıymalı patates püresi tarifi!

Kıymalı İç Harç İçin:

300 gram kıyma
1/2 adet soğan
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
1 adet domates
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz

Patates Püresi İçin:

5 adet patates
1 adet yumurta akı
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Tarifin Püf Noktası:

Yumurta akı ve yumurta eklemek patates püresinin pişerken veya ezilirken dağılmasını önleyecek ve daha güzel bir sunum hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

Yapılışı:

Patatesleri kabuklarıyla haşlayın. Kabuklarını soyun ve çatal veya blenderın püre aparatı yardımıyla ezip, püre kıvamına getirin. Tuz, karabiber ve yumurtaları da ilave edin, tekrar ezmeye ve karıştırmaya devam edin. Homojen kıvama gelen püreyi sıkma torbasına alın.

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Kıymalı iç harcı için tereyağını tavada eritin. Soğan ve sarımsağı ilave ederek kavurun. Soğanlar pembeleşince, kıymayı da ilave ederek kavurmaya devam edin. Kavrulan kıymaya tuz ve karabiber ilave edin.
Domatesi rendeleyin ve kıymaya ilave edin. Biber salçasınıda ilave ederek iç harcı kayanaya kadar pişmeye bırakın. Isıya dayanıklı porselen kabın içine kıymalı harcı yerleştirin. Sıkma torbasına aldığınız patates püresini, sepet şeklinde kıymaların üzerine sıkabilir veya kaşık yardımıyla da harcın üzerine yayabilirsiniz. Afiyetler olsun...

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