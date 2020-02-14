Patetes mücver nasıl yapılır lezzeti damaklarda bırakıyor!

Patates, kızartması, haşlaması, fırında yapılanıyla yemeye doyamadığımız tariflerin ana unsuru oluyor. Bugünkü tarifimiz de patatesin en güzel halinden biri olacak. Yaparken zamanınızı çalmayacak üstelik oldukça lezzetli fırında patates mücver tarifi sizi büyüleyecek. İşte nefis fırında patates mücver tarifi...

Malzemeler:

2 adet yumurta(çırpılmış)

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı nane

1 su bardağı un

3 adet patates(küp doğranmış)

1/4 demet maydanoz(doğranmış)

1/2 demet taze soğan(doğranmış)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

Bir kasede çırpılmış yumurta, yoğurt, sıvı yağ, kabartma tozu, pul biber, tuz, karabiber ve naneyi çırparak karıştırın. 1 su bardağı unu da karışımın içerisine ekleyerek tekrar çırpın. Küp doğranmış patatesleri, maydanoz ve taze soğan ile birlikte karışımın içine ilave edip, spatula yardımıyla karıştırın. Karışımı, yağlanmış ve ısıya dayanıklı bir kaba alın. Üzerini düzelttikten sonra rendelenmiş kaşar peynirini de her yerine eşit dağılacak şekilde serpiştirin. 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirip, sıcak servis edin. Afiyetler olsun...