Tavuklu sebze dizmesi nasıl yapılır pratik ve lezzetli!

Ratatoille (ratatuy) olarak da bilinen sebze dizmesi tarifini tavuklu versiyonuyla sizlerle buluşturuyoruz. Taptaze yaz sebzelerini bir tepsiye, robotta çektiğimiz tavukla diziyoruz. Ortaya enfes bir lezzet çıkıyor! Tavuklu sebze dizmesi, sebzeleri önceden kızartmadan yapıldığı için oldukça da pratik bir tarif. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden tavuklu sebze dizmesi tarifini aşağıya bırakıyoruz...

Malzemeler:

250 gram tavuk göğsü

1 adet kemer patlıcan

1 adet kabak

5 adet domates

1 adet yumurta

2 diş sarımsak

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

Patlıcan,kabak ve domatesleri güzelce yıkayın ve kurulayın. Patlıcan, kabak ve 2 adet domatesi ince yuvarlak dilimler halinde kesin. Tavuk göğsünü küp küp doğrayın. Bir mutfak robotuna doğradığınız tavuğu alın ve üzerine yumurta, 1/2 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ekleyin. Robotta ezme haline gelinceye dek tavuğu çekin. Bir patlıcan dilimi üzerine tavuk ezmesini sürün. Ardından dilim kabak ve domatesi tavuğun üzerine gelecek şekilde yerleştirin.

Yan yana dizdiğiniz bu dilimleri 23 cm çapındaki bir tart kalıbına veya borcama dizmeye başlayın. Malzemeler bitene dek kalıba dizmeye devam edin. Diğer iki domatesin üzerine 1/2 tatlı kaşığı tuzu ve sarımsakları ekleyerek bir blender veya mutfak robotu yardımıyla püre haline getirin. Püre halindeki domatesleri tavuklu sebze dizmenizin üzerine eşit yayılacak şekilde dökün.

Üzerine kalan tuzu, karabiberi, kekiği serpiştirin ve zeytinyağını dizmenin her tarafına gelecek şekilde dökün. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirin. Tavuklu sebze dizmeniz hazır, afiyet olsun!