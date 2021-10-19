search menu
search
close

Çocuğun ishali nasıl geçer? Bu ishal 0-5 yaş arası çocuklarda daha çok görülüyor!

Akut ishal olarak bildiğimiz bu hastalık özellikle 0-5 yaş arası çocukları hedef alıyor ailelerin çocuk ishali hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik

Çocuğun ishali nasıl geçer? Bu ishal 0-5 yaş arası çocuklarda daha çok görülüyor!
-A A+

Çocuk hastalıklarında sıklıkla şikayetçi olunan çocuk ishali hakkında ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri ve çocuk ishali ile baş etmenin yöntemlerini Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seza Baykan aileleri çocuklarında olabilecek ishale karşı önerilerde bulundu. Özellikle akut ishali 0-5 yaş arası çocuklarda daha sık rastlanan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. İşte çocuk ishali hakkında bilinmesi gerekenler.

Çocuklarda çok sık görülen bir sağlık sorunu olan ishal tedavisi için öncelikle doktora başvurulmalı ve altında yatan başka bir sağlık problemi olup olmadığını araştırılmalıdır. Akut ishalin, sıklıkla 0-5 yaş gurubu çocuklarda rastlanıyor. 

Çocuğunuzda Kusma ve Ateş Varsa...

İshal dışkılama sayısının artması ve dışkı kıvamının yumuşamasıdır. İshalle birlikte vücutta sıvı kaybı oluşacağından özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda hayati tehlikeye neden olabilir. Sıvı kaybının başlıca belirtileri ağız ve dil kuruluğu, susuzluk hissi, uykuya meyil, gözyaşında azalma, göz kürelerinin içeri çökmesi, nabızda hızlanma, el ve ayaklarda soğukluk, idrar miktarında azalma, solunum sayısının artması ve dalgınlıktır. İshale kusma ve ateş eşlik ediyorsa bu durum sıvı kaybını artıracağından derhal doktora başvurulmalıdır.

Çocuklarda İshali Atlatmak İçin Beslenme Nasıl Olur?

Tedavide temel prensip kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konmasıdır. Çocuk eğer kusmuyorsa, sıvı kaybı hafif veya orta derecede ise bol sıvı alması sağlanmalıdır. Oral replasman sıvıları bu amaçla kullanılabilir. Bağırsak florasını düzenleyici probiyotik içeren tozlar verilmesi önerilir. İshal kesici ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Virüslere bağlı ishallerde hastalık kendiliğinden geçer. Bakteri ve parazit kaynaklı ishallerde etkene yönelik antibiyotikler kullanılır. İshal düzelene kadar yağsız gıdalar alınmalıdır. Meyve olarak şeftali ve muz; katı yiyeceklerden yağsız makarna ve pirinç pilavı, haşlanmış patates ve patates püresi, haşlanmış yağsız et ve tavuk yenilebilir. Vücuttaki sıvı kaybının ağır olduğu ya da çocuğun kusma nedeniyle sıvı alamadığı durumlarda tedavinin hastaneye yatırılarak yapılması gerekir.

Anne Sütünü Kesmeyin!

Anne sütü alan bebekler anne sütünün içinde bulunan maddeler nedeniyle ishale neden olan enfeksiyonlara karşı anne sütü almayanlara oranla daha dirençlidir ve daha çabuk iyileşirler. Bu nedenle ishalde anne sütü kesilmemeli sık sık emzirilmeye devam edilmelidir. İshalden korunmak için eller sıkça yıkanmalı, mama yiyen bebeklerde sular ve biberonlar kaynatılmalı, musluk suyu ve kaynağı bilinmeyen sular tüketilmemeli, çiğ sebze ve meyveler iyice yıkanmalı, yiyecekler buzdolabında saklanmalı, ishalli bireylere temastan ve aynı eşyaları kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Pas lekelerinden bu yöntemle kurtulun! Pas lekelerinden bu yöntemle kurtulun!
Pratik Bilgiler
Gökçe Bahadır yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi! Gökçe Bahadır yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Skandal iddia: Erken Özerman'a hangi erkek masaj yapmak ister?
Skandal iddia: Erken Özerman'a hangi erkek masaj yapmak ister?
Şarkıcı Linet 'asker kaçağı' çıktı! Kendi ağzıyla itiraf etti
Şarkıcı Linet 'asker kaçağı' çıktı! Kendi ağzıyla itiraf etti
Ajda Pekkan mı daha güzel Nebahat Çehre mi? İnterneti sallayan anket
Ajda Pekkan mı daha güzel Nebahat Çehre mi? İnterneti sallayan anket
Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan bebek mi doğurdu? Olay paylaşım!
Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan bebek mi doğurdu? Olay paylaşım!
Survivor All Star 2022 tam kadro listesi ifşa oldu Acun Ilıcalı çıldır
Survivor All Star 2022 tam kadro listesi ifşa oldu Acun Ilıcalı çıldır
Yatak odası itirafına şaşırtan yanıt! Selin'den evlilik açıklaması!
Yatak odası itirafına şaşırtan yanıt! Selin'den evlilik açıklaması!
Önceki Haberler
Karanlık odaları aydınlık gösteren 7 ipucu!
Karanlık odaları aydınlık gösteren 7 ipucu!
Kirpikleri daha uzun göstermenin sırrı!
Kirpikleri daha uzun göstermenin sırrı!
Çalışan kadınlar için kolay cilt bakım tüyosu!
Çalışan kadınlar için kolay cilt bakım tüyosu!
Sürekli olarak kabızlık sorunu yaşıyorsanız dikkat!
Sürekli olarak kabızlık sorunu yaşıyorsanız dikkat!
Karpuzun kötüsü o ölümcül hastalığa yol açıyor!
Karpuzun kötüsü o ölümcül hastalığa yol açıyor!
Kahvaltıda Antep lezzeti: Zeytin böreği tarifi
Kahvaltıda Antep lezzeti: Zeytin böreği tarifi
'Adamın can güvenliği yok' diyerek eşi için yardım istedi!
'Adamın can güvenliği yok' diyerek eşi için yardım istedi!
Ebru Gündeş'in şaşırtan ev kuralları!
Ebru Gündeş'in şaşırtan ev kuralları!
Yorumlar