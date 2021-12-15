Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açtı! Babası izleyince...

‘Roberson’ isimli bir kadın sosyal medyada yaşadığı bir talihsizlikten söz etti. Eşiyle romantik anlar geçirdiği sırada Instagram’dan canlı yayın açıldığını fark etmeyen Roberson, utanç verici olarak nitelendirdiği bu durumdan sonra 1 hafta boyunca ağladığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Mississippi eyaletinde yaşayan bir çocuk annesi Roberson, kocasıyla romantik bir an yaşıyordu. Tam bu sırada telefonundan yanlışlıkla Instagram canlı yayını açıldı. Eşiyle cinsel birliktelik sırasında farkında olmadan canlı yayın yapan Roberson’un yayınını babası da dahil olmak üzere 45 kişi izledi.



Hayatının en utanç verici anlarından biri olduğunu TikTok hesabında yayınladığı bir videoyla anlatan Roberson, “Bu korkutucu deneyim beni derinden etkiledi. O 45 kişinin yüzüne nasıl bakacağımı çok uzun süre boyunca düşündüm. Kocam durumu komik buldu. Ancak ben bir hafta boyunca ağladım” dedi.



"Beni defalarca kez aramış"

Canlı yayın sırasında telefonun açısından dolayı kendilerinin gözükmediğini dile getiren Roberson, “En yakın arkadaşım yayını kesmem için beni defalarca kez aramış. Telefonumun ekranı kilitli ve kapalıydı. Bir şekilde canlı yayına geçmiş. Bu durum bende yeni bir korkunun doğmasına neden oldu. Odanın içinde cep telefonu olduğunda kendimi rahat hissetmiyorum” dedi.



Hiç olmamış gibi davrandı

Takipçilerine yaşadığı ilginç durumu anlattıktan sonra Roberson, kullanıcılardan gelen soruları cevapladı. Kullanıcıların büyük bir bölümü Roberson’un babasının tepkisini merak etti. Roberson babasının bu durumda hiç olmamış gibi davrandığını söylerken sadece bir kez bu konuda şaka yaptığını belirtti.