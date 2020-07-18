Bir erkeği kendime nasıl aşık ederim? Erkekleri etkilemenin yolları nelerdir?

Biz kadınlar birinden hoşlandığımız zaman onunda bizden aynı şekilde etkilenmesinin hayalini kurarız, erkekler bizim kadar detayçı varlıklar olmadığından dümdüzdürler. Onlar ya hoşlanırlar yada hoşlanmazlar ama biz kadınlar öyle değiliz, mücadeleyi severiz ve hırslıyız. Karşımızdaki erkeği kendimize aşık edene kadar pes etmeyiz! İşte partnerinizi kendinize aşık etmenin yolları, sizler için derledik...

Kendiniz olun

Onu kendinize aşık etmenin ilk kuralı doğal davranmanız. Size özel şeylerin aklında yer etmesini sağlayın. Olmadığınız biri gibi davranmaktan vazgeçin. Bir süre sonra gerçekle yüzleşince hayal kurduğu kişinin siz olmadığını anlayacak. Daha sonrasında, gördüğü şeyi beğenmeyebilir. Kendinize güvenin.

Özgüvene sahip olun

Kendiniz olmanız yeterli değil. Kendinize inanın. Birçok insan yalnız kalır çünkü kendilerine güvenleri yoktur. Nasıl göründüğünüz değil, kendiniz hakkında ne düşündüğünüz önemlidir. Utangaçsınız ve kendinizi nasıl sunacağınızı bilmiyor musunuz? İşte sizin için ipucumuz; iyi taraflarınızı düşünün. İyi bir espiri yeteneğine mi sahipsiniz? O zaman bunu kullanın. Erkekler espri yeteneğine kadınlar kadar bayılır, unutmayın.

Abartılı davranmayın

Birini beğendiğinizde ve sizi beğenmesini istediğinizde kendinizi küçük düşürmeniz mümkün. Çok sesli ya da görünmez davranmayın. Sebepsiz yere kahkahalar atmayın. Her aklınıza gelen şeyi söylemeyin. Onun karşısında otururken daha gergin davranacaksınız. Ama stres olmanıza neden olacak Bir şey yok. Sakin olun, derin nefes alın ve ona herhangi arkadaşınızdan biriymiş gibi davranın.

Harika görünün

İlk izlenim her zaman çok önemlidir. Sadece kişiliğiniz ve kendine olan güveniniz yeterli değildir. Sizi ilk gördüğünde bıraktığınız ilk izleniminiz çok önemlidir. Güzellik palavralarına inanmıyorsanız, beni olduğum gibi kabul etsin desenizde bunu denemenizi tavsiye ediyoruz.

Samimi olun, gülümseyin, iltifat edin

Bir erkeği kendinize çekmek için yapacağınız ilk adım ona yakınlaşmanızdır. Erkekler samimi bir arkadaşı ve mutlu bir suratı asla geri çeviremezler. Bilindiği üzere kadın erkek ilişkilerinde en çok iltifat eden taraf erkeklerdir. Bir değişiklik yapmaya ne dersiniz? Ona ne kadar yakışıklı olduğunu söyleyin.

Erkekleri dinleyin

Her erkeğin aynı olduğunu söyleyemeyiz veya hepsi olayları aynı pencereden görmez ama erkeklerden tavsiye almak çok işinize yarayabilir. Onlara kız arkadaşlarının hoşlarına gidecek şeyler söyleyip söylemediğini ve nasıl hissettiklerini sorun. Onlardan alacağınız küçük ipuçları ile çoğu kıza göre avantajlısınız. Onların yaptıkları hataları yapmamış olacaksınız.

Zorlayın

Bu her zaman işe yarayan taktiklerden biridir. Onu kıskandırın. Tüm aramalarını açmayın. Her zaman müsait olduğunuzu, onun aramasını bekliyormuşsunuz gibi davranmayın. Onun rakibi olduğunu düşünmesini sağlayın. Erkekler doğuştan mücadeleci olduklarından sizi merak edecekler. Kendilerine “Neden kıskanıyorum?”, “Bu kızdan hoşlanıyor muyum?” diye soracaklar.

Onu tanıyın

Kalbine girebilmek için öncelikle aklını çözmeniz gerekir. Nasıl bir karakteri olduğunu anlamaya çalışın. Onu arkadaşlarına sorun, sevdikleri ve sevmediklerini öğrenin. Ortak noktalarını bulmaya çalışın. Belki aynı tarz müziği dinlemekten hoşlanıyorsunuz, belki ikinizde tenis oynamayı seviyorsunuz. Öğrendiğiniz her bilgiyi iyi değerlendirin. Ortak eğlendiğiniz şeylerle birbirinizi daha kolay tanıyıp, uyum sağlayabilirsiniz.

Arkadaşlarını tanıyın

Kalbini kazanmak için arkadaşlarının gözüne girmelisiniz. Erkekler için arkadaşlık çok önemlidir. Arkadaşlarının düşüncelerine ve önerilerine önem verdiklerini unutmayın. Onu etkileyebilecek biri varsa o da en yakın arkadaşıdır. Onları tanıdıkça sizi daha çok sevecekler, böylece ona daha çok yaklaşmış olacaksınız.