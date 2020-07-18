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Hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı

87 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı
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Vefatıyla sevenlerini üzüntüye boğan Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını kime bıraktığı belli oldu. Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dursunoğlu'nun mirası Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gidecek.

"Mirasımı Türkan Saylan'ın derneğine bağışladım"

Dursunoğlu yaptığı bir röportajda, konuyla ilgili olarak, "40 yıldır çalışıyorum. 40 yıllık birikimimi bildiğiniz gibi Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağımı açıklamıştım. Ancak bir şey oldu ve bundan vazgeçtim. Vakıf yetkilileri bir gün beni aradı ve Alâeddin Yavaşça için bir gece düzenlediklerini, o geceyi sunmamı istediler. Bunun karşılığında da bana bir şilt vereceklerini belirttiler. Sonra düşündüm. Ben de bir sanatçıyım. Neden bana bir gece yapılıp da şilt verilmiyor da başkasının adına yapılan bir gecede veriliyor dedim. Üzüldüm ve kırıldım tabii ki. O zamana kadar kendilerine bağışta bulunmuştum. Ama şimdi mirasımı Türkan Saylan'ın Derneği'ne (ÇYDD) bırakmaya karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

"15 Milyona yakın param var"

Dursunoğlu mirasının ne kadar olduğu sorusuna ise, "15 milyona yakın bir param var. Tabii bunun içinde Çengelköy'- deki evim, mal varlığımda dahil" şeklinde yanıt vermişti.

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