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Kıskançlıkla nasıl başa çıkılır hesap sormaktan vazgeçin!

Eşinizle veya sevgilinizle aranızda yaşanan sorunların sebeplerinden olan kıskançlığı kendi çabanızla aşmanız mümkün. İşte kıskançlıkla başa çıkmanın 7 yolu...

Kıskançlıkla nasıl başa çıkılır hesap sormaktan vazgeçin!
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Kıskançlık ilişkileri zora sokan ve olayları içinden çıkılmaz bir hale getiren bir sorun olabiliyor. Kıskançlık duygusu aşırıya kaçtığında ilişkileri tehlikeye atan yıpratıcı bir hal alabilir. İkili ilişkilerinizde kıskançlığı aşabilmenizi sağlayacak birkaç öneriyi biraraya getirdik. İşte kıskançlıkla başa çıkmanın 7 yolu...

Kendinize güvenin 

Aşırı kıskançlık, uzmanlar tarafından 'düşük özgüven' olarak tanımlanıyor. Kendinize güveniniz tam olsun ve partnerinizin sizi sevdiğine inanın. Siz sevilmeyi hak ediyorsunuz, güzelsiniz ve çok özelsiniz. Bunu sakın unutmayın.

Hesap sormayın 

Onu sürekli arıyor, ne yaptığını, nerede olduğunu soruyor, yanında kimlerin olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? Bundan vazgeçseniz iyi olur. Siz onun annesi değilsiniz. Nitekim günümüzde anneler bile artık bunu yapmıyor. En sağlıklı ilişki, güven üzerine kurulan ilişkidir. Ona güvenmeyi öğrenmek zorundasınız. 

Sık sık iletişime geçin 

Partneriniz ile açık iletişim kurmak, kıskançlıkla baş etmek için mükemmel bir yöntemdir. Neden kıskandığınızı ve bu duyguyu ortaya çıkaran sebepleri onunla konuşun. Eğer onun davranışları kıskançlık hissetmenize neden oluyorsa bunu onunla paylaşın. Bu konuda konuşmazsanız, partnerinizin duygularınızı aşmanıza yardımcı olması mümkün değildir.

Diğer çiftleri gözlemleyin

Bazen üçüncü bir şahıs olarak dışarıyı gözlemlemek, yaptığınız yanlışı anlamanıza yardımcı olabilir. Çevrenizdeki diğer çiftleri gözlemleyin. Eminiz ki o çiftlerde de kıskançlık yapan taraflar görürsünüz. Dışarıdan baktığınızda diğer çiftler arasında kıskançlık sorunlarının nasıl göründüğünü bir düşünün. İlişkinizi gerçekten böyle yaşamak istiyor musunuz?

Ona fırsat verin 

Partnerinizin sizden bağımsız hareket etmesine müsaade edin. Bırakın arkadaşları ile rahatça görüşsün, kendi başına da plan yapabilsin. O kendine vakit ayırırken, siz de kendiniz ile ilgilenin. Unutmayın, kimseye yasaklar koyarak hata yapmasına engel olamazsınız. Sevgilinizi akşam dışarı göndermeyerek size ihanet etmesine engel olabilir misiniz? Kesinlikle hayır. Yapmak isteyen kişi mutlaka bir fırsatını bulur. Önemli olan; siz engel olduğunuz için değil, kendisi istemediği için yapmamasıdır. 

Terapiye gidin 

Terapiye gitmek, baş edemediğin bazı noktalarda profesyonel yardım almak dünyanın en olağan şeyi. Bir terapist, kıskançlık duygunuzun altında yatan temel sebebi bulmanıza ve bunu aşmanıza yardım edebilir. Bir terapiste gitmek istemiyorsanız, yardım alabileceğiniz online terapi uygulamaları da mevcut.

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