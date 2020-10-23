Utangaç erkekleri etkilemenin yolları neler nazik ve feminen olun!

Utangaç erkekler tavırlarıyla birçok kadının dikkatini çekmeyi başarıyor. Ancak utangaç bir erkekle iletişime geçmek sanıldığı kadar olmayabiliyor. Peki böyle durumlarda ne yapmak gerekir? Onun adım atmasını sonsuza kadar beklemek istemiyorsanız konuşmak için sizin adım atmanız gerekiyor. İşte utangaç erkekleri etkilemenin birkaç yolu...

Gülün ve konuşun

Utangaç erkeğiniz size her baktığında gülümseyin. Siz ona baktığınızda büyük ihtimalle gözlerini çevirecektir ama göz göze geldiğinizde ona büyük bir gülücük atın. “Merhaba” diyerek konuşmayı başlatın. Eğer aynı yerde çalışıyorsanız, iş arkadaşlarınız ve iş hakkında konuşun. Bu noktada sohbet edebileceğiniz ortak bir konu bulun. Utangaç erkekler diyalog kurmada sıkıntı yaşarlar ama siz önceliği alırsanız muhabbet gayet iyi gider.

İşaretlerini gözlemleyin

Bu adama ilgi göstermeden önce sizinle ilgilenip ilgilenmediğini anlayın. Mesela, utangaç bir erkek sevdiği kadının yanında dikkatli olur. Eğer kadın ilgi gösterirse ağzından çıkan her kelimeyi, yaptığı her şeyi tam konsantre şekilde takip edecektir. Kadın onu fark edene kadar ona gözlerini diker, fakat farkettiğiniz anda hemen gözlerini çeker ve utanır. Eğer etrafınızdaki utangaç erkek böyle davranıyorsa sizden kesinlikle hoşlanıyor.

İltifat edin

Utangaç ya da kendine güvenen tüm erkeklerde iltifat kesinlikle işe yarar. Bu yüzden ona giydiği bir kıyafetin ne kadar yakıştığını veya sesinin ne kadar hoş olduğunu söyleyin. İltifat ederken samimi bir ses tonu kullanın. Ona gösterdiğiniz ilgiden memnun olacak.

İyi görünün, güzel kokun

Tüm kadınların bildiği gibi erkekler görsel yaratıklardır, bu nedenle kendinizi en iyi, güzel hissettiğiniz kıyafetlerinizi giyin. En güzel kokan parfümünüzü sıkın. Onun yanında kendinizi şık hissettiğiniz bir halde olun.

Nazik ve feminen olun

Erkeklerin çoğu doğuştan hassastır. Bu nedenle onu rahat ettirmek için ona arkadaşça ve iyi davranın. Ona nazik davranarak onunla ilgilendiğinizi gösterin. Mesela yakınlarınızda bir hayvan varsa sırtını sıvazlayarak “Ne kadar tatlı!” gibi şeyler söyleyin, böylelikle ufak dokunuşlarla da ilginizi belli etmiş olursunuz. Feminen davranarak utangaç erkeğinizin yanınızda daha güvenli hissetmesini sağlayabilirsiniz.

Ona dokunun

Onunla aranızdaki mesafeleri aştıktan sonra diyaloglar sırarasında, gülerken dizlerine veya konuşma esnasında koluna dokunun. Bu ona inceden ondan hoşlandığınıza dair işaretler verecektir. Utangaç bir erkekten hoşlanmanız bazen sonuç vermeyebilir. Böyle durumlarda lafı çok dolandırmadan ondan hoşlandığınızı tek seferde söylemeniz gerekir. Çıkma teklif etmeden sadece ondan hoşlandığınızı söyleyin. Uzun bir bekleme olabilir bu nedenle sabırlı olun. Eğer sizden hoşlanıyorsa, sizi hassas ve tatlı biri olarak görüyorsa er ya da geç çıkma teklif edecektir. Fakat unutmayın utangaç erkekler için beklemeye değer.

Aklınızı kullanın

Zeka her kadın ve erkeğin ilgisini çeker. Onun yanındayken zekanızı gösterin ama çok bilmiş de davranmayın. Dengeyi ayarlamak sizin elinizde.