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Manken Çağla Şıkel'e korkunç tehdit seni ve çocuklarını öldüreceğim!

Çağla Şıkel, kendisine mail olarak gelen "Seni ve çocuklarını öldüreceğim" tehdidiyle büyük korku yaşadı. Şıkel, bu kişinin bulunması için savcılığa başvurdu.

Manken Çağla Şıkel'e korkunç tehdit seni ve çocuklarını öldüreceğim!
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İki çocuk annesi manken Çağla Şıkel, 17 Ekim'de bilgisayarına gelen bir e-posta nedeniyle şoka uğradı. Mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını... tarihinde öldüreceğim" diyordu. Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan Şıkel, hemen avukatını aradı.

Savcılık soruşturma başlattı

Günaydın'ın aktardığı habere göre: Şıkel, e-mail atan kişinin IP numarasını kaydedip, e-mail görüntüsünü de alarak savcılığa başvurdu. Ünlü manken, savcılığa avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.

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Kaynak: Hürriyet

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