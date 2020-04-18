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Cilde zarar veren besinler neler şekerden uzak durun!

Cilde zarar veren besinler neler? Tüketildiğinde cilde oldukça zarar veren besinlerin neler olduğunu sizler için araştırdık.

Cilde zarar veren besinler neler şekerden uzak durun!
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Gün içerisinde bilerek ya da bilmeden tükettiğimiz bazı besinlerin cildimize zarar verdiğini biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız! Yediğimiz bazı besinler cildimizin erken yaşlanmasına, cilt kuruluğu yaşamamıza ve dahası sivilce ve akne gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Peki bu besinler neler? Cilde zarar veren besinler hangileridir? sorusunun yanıtını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Şekere dikkat! 

Tabiki listemizin ilk sırasında şeker bulunuyor. Şeker ciltte akne oluşumuna neden olmaktadır. Bunun yanı sıra cildin cansız ve pürüzlü görünmesine neden olmaktadır.Bu yüzden şeker tüketiminizi en aza indirmeye hatta mümkünse ortadan hiç şeker tüketmemeye gayret etmelisiniz. 

Rafine tahıllar cilde zarar veriyor 

Rafine tahıllar kan şekerinizin yükselmesine neden olur. Rafine tahıllar yerine kabak, tatlı patates gibi nişastalı sebzeleri tercih edebilirsiniz.

Kabuklu deniz ürünleri yiyorsanız...

Kabuklu deniz ürünleri yine ciltte akneye neden olmaktadır. Bu yüzden belli aralıklarla tüketmeniz daha yerinde bir karar olacaktır. Ayda bir ya da iki kere yemeniz yeterli olacaktır. 

Ve tabiki Fast Food 
Fast food, cildinize ciddi anlamda zarar verecek malzemelerle doludur. İçerisinde bulundurduğu trans yağlar, cildin erken kırışmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra akne ve cilt kuruluğu gibi problemlerle de karşılaşabilirsiniz. 




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