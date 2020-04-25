Güliz Ayla kimdir direk dansı eleştirilerine tepki gösterdi!

'Sarmaşık' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Güliz Ayla, müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’na samimi itiraflarda bulundu. 31 yaşındaki güzel şarkıcı sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı dırek dansı paylaşımlarına gelen eleştirilere de cevap verdi.

''Çıplak da fotoğraf atarım''

Takipçisinin mayolu fotoğrafına yazdığı yorum ve direk dansı yapmasına yönelik gelen eleştiriler hakkında Ayla, “Direk dansı yaparken üzerinde kıyafet varken kayıyorsun, tekniken giyinik yapmak mümkün değil. Çıplak da atarım, istediğim şekilde paylaşım yaparım. Kimseyi ilgilendirmez, o işin yapılışı da öyle yani. Herkes kendi kirli aklına baksın. Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki’nin videolarını izlemedim, yabancı hocaları izliyorum. Direk dansı en büyük hobim, evimin ortasına direk yaptırdım" açıklamasını yaptı.

''Evlilik düşünmüyoruz''

Meslektaşı Ege Çubukçu ile aşk yaşadığını açıklayan şarkıcı, "Ege ile evden çıkmıyoruz, tavla oynuyoruz, yemek yapıyoruz. Müziğimiz hakkında konuşuyoruz, katkılar sunuyoruz. Evlilik düşünmüyoruz. İkimizin de gündeminde böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

''Görmediğiniz yerlerimde de dövme var''

Ayla, "Başka bestecilerden şarkı alır mısın?" sorusuna, "Şarkı almasına alırım ama çok pahalı şarkılar. Biri hediye ederse neden olmasın. Çok para verip şarkı almam o yüzden yazmaya devam ederim, kendi şarkımı okurum" cevabını verdi.Dövmeleriyle dikkat çeken Güliz Ayla, "10 tane dövmem var. Görmediğiniz yerlerimde de var. Ayağımda falan var" yanıtını verdi.

''Seni gidi toplumsal tepkici''

Ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden yöneltilen bir soruya verdiği cevapla gündem olmuştu. "Yok taşındım, yeni evde direk yok. Yaptırıp hemen çekmeye başlayacağım. "Seni de engelledikten sonra fake hesabından izlersin. Seni gidi toplumsal tepkici."

Güliz Ayla kimdir?

Güliz Ayla 1988’de Samsun’da doğmuştur. Çok küçük yaşlarda müziğe ilgisi başlayan Ayla, bir çok sanatçıya vokalistlik yapmıştır. Bu şarkıcılar: Sıla Gençoğlu, Işın Karaca, Metin Özülkü. 2006 yılında ‘Adelaide' adlı müzik grubuna üye olmuş ve ‘Rock'n Dark Express' Rock Müzik Yarışmasında birinci oldular. Güliz Ayla, şan, solfej, kulak ve ritim üzerine özel eğitimler alarak kendisini geliştirmiştir. Güliz Ayla, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziği bölümü mezunudur. Metin Özülkü, Extra Orkestra ve Işın Karaca gibi isimlere vokallik yapan Güliz Ayla'nın Radiolux adlı bir grubun içerisinde sahne aldı. “Doğa İçin Çal” projesinin 2. serisinde ufak bir bölümde şarkı söylemiştir. Kendine ait söz ve müzikleri de olan Güliz Ayla, Efe Bahadır ve Sıla Gençoğlu desteği ile ilk solo çalışması Olmazsan Olmaz'ı görücüye çıkardı. Güliz Ayla, albümden önce ilk olarak söz ve müziği kendisine ait olan, düzenlemesi ise Efe Bahadır' a ait olan “Olmazsan Olmaz” isimli şarkısı ve video klibiyle müzik sektörüne hızlı bir yaptı.18 Eylül 2015'de kendi adını verdiği ‘Güliz Ayla' albümünü çıkardı. Sıla Gençoğlu'nun ve Efe Bahadır'ın bu albümde büyük yardımları oldu. Albüm beklenen ilgiyi gördü. ‘Bahsetmem Lazım' ve ‘Olmazsan Olmaz' adlı iki şarkısına klip çekti. 20 Nisan 2016 tarihinde “İlk Öpücük Benden Olsun” single'ı piyasaya sürüldü. Şarkının sözünü ve müziğini Yalın hazırladı. Klibin çekimleri ise Nihat Odabaşı tarafından gerçekleşti.