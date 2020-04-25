Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi Özkan Uğur kansere yakalandı!

MFÖ grubunun solistleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner, dün 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla Gülhane Parkı'nda konser verdi. Şarkı arasında konuşan Güner, Özkan Uğur'un kanser tedavisi gördüğü için konsere gelemediğini söyleyerek ücüzü haberi sevenlerine duyurdu.

''Evlerdeyiz diye işi sermek yok''

Sanatçı Mazhar Alanson, seyircisiz konserde vatandaşların evlerinden şarkılara eşlik etmesini istedi. Uzaktan eğitim gören öğrencilerin derslerini ihmal etmemesini isteyen Alanson, "Evlerdeyiz diye işi sermek yok. Çünkü iyi notlar, kötü notlar var, yine sınıfı geçmek ve kalmak var. Anne babalar, lütfen çocukların başına dikilmeyin ders çalışırken. Onları biraz rahat bırakın. Ne güzel okul bahçesinde teneffüslerde oynardınız, anne-babanızla birlikte dolaşmak ne kadar kıymetliymiş. Bundan sonra hayatın kıymetini biz büyükler zaten anladık ama siz de bunları inşallah idrak edersiniz." dedi.

''Kanser tedavisi gören Özkan Uğur gelemedi''

Fuat Güner de TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını ve Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan'ı canı gönülden kutladığını belirtti. 100. yılı herkesin büyük bir coşkuyla kutlamasını isteyen Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını söyledi. Mazhar Alanson, 1971'de Fuat Güner'le ikili olarak çalıştıklarını ve Özkan Uğur'un gelmesiyle marka haline dönüştüklerini anlatarak, ilk defa ayrı kaldıklarını kaydetti. Başarılı şarkıcı Özkan Uğur, 2013 yılında kansere yakalanmış ve hastalığı yenmişti.

Kaynak: AA