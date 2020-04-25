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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kimdir takipçisinden gelen mesajları ifşa etti!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından kendisine gelen bir teklifi ifşa etti.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kimdir takipçisinden gelen mesajları ifşa etti!
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Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya alan isimlerden biri de Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil. Özellikle karantina dönemlerinde yaptığı göbek dansları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Erbil kızı bu sefer de kendisine gelen bazı mesajları ifşa etti.

''Yasmin gel evlenelim'' 

Snob Magazin'in haberine göre; 24 yaşındaki Yasmin Erbil'e sosyal medyada bir talip çıktı.Bir sosyal medya kullanıcısı Erbil'e ilginç bir evlilik teklifinde bulundu. Yasmin Erbil'e atılan mesajlarda "Yasmin gel evlenelim. Hem sen yalnızsın hem de ben. Ben evde derslere çalışırken sen evi falan toplarsın. Dersim bitince ben toplarım. Güzel olur bence. Bu teklifimi değerlendirmelisin" yazdığı görülüyor. Yasmin Erbil, bu mesajlara herhangi bir yanıt vermedi.

Yasmin Erbil kimdir? 

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır.1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin Erbil dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil’in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.

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