Demet Akalın Trump'ın "Vücuda dezenfektan enjekte edilsin" açıklamasını eleştirdi!

Koronavirüs salgını nedeniyle Amerika'da hayatını kaybeden insan sayısı 50 bin'i aştı. ABD Başkanı Donald Trump koronavirüsten kurtulmak için "Vücuda dezenfektan enjekte edilsin" açıklamasıyla büyük yankı uyandırdı. Popçu Demet Akalın da Trump'ı sosyal medya hesabından eleştirenler arasındaydı.

"Trump'a söyleyin bizde denendi, olmuyor"

Twitter hesabını aktif kullanan ve gündemle alakalı yaptığı eleştirilerle adından sıkça söz ettiren Demet Akalın, Trump'ın tepki çeken sözleri için attığı tweette "Konuşmaları için bilim danışmanları ne yapıyor Allah aşkına? Yine mutsuz kalktım bak, şu an güldüm he, söyleyin bizde denendi, ıhhgg olmuyor" dedi.

Virüsü yok etmesi için dezenfektan enjekte edilmesini önerdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında; yapılan araştırmaların yeni tip koronavirüsün sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek vücuda ışın verilmesi ya da vücuda dezenfektanların enjekte edilmesini önerisinde bulundu. Trump'ın bu önerisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Başkan eleştiri yağmuruna tutuldu.