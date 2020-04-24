search menu
search
close

Demet Akalın Trump'ın "Vücuda dezenfektan enjekte edilsin" açıklamasını eleştirdi!

Şarkıcı Demet Akalın, koronavirüsü yok etmek için vücuda ışın verilmesini ya da dezenfektan enjekte edilmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Demet Akalın Trump'ın "Vücuda dezenfektan enjekte edilsin" açıklamasını eleştirdi!
-A A+

Koronavirüs salgını nedeniyle Amerika'da hayatını kaybeden insan sayısı 50 bin'i aştı. ABD Başkanı Donald Trump koronavirüsten kurtulmak için "Vücuda dezenfektan enjekte edilsin" açıklamasıyla büyük yankı uyandırdı. Popçu Demet Akalın da Trump'ı sosyal medya hesabından eleştirenler arasındaydı. 

"Trump'a söyleyin bizde denendi, olmuyor"

Twitter hesabını aktif kullanan ve gündemle alakalı yaptığı eleştirilerle adından sıkça söz ettiren Demet Akalın, Trump'ın tepki çeken sözleri için attığı tweette "Konuşmaları için bilim danışmanları ne yapıyor Allah aşkına? Yine mutsuz kalktım bak, şu an güldüm he, söyleyin bizde denendi, ıhhgg olmuyor" dedi.

Virüsü yok etmesi için dezenfektan enjekte edilmesini önerdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında; yapılan araştırmaların yeni tip koronavirüsün sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek vücuda ışın verilmesi ya da vücuda dezenfektanların enjekte edilmesini önerisinde bulundu. Trump'ın bu önerisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Başkan eleştiri yağmuruna tutuldu. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su takipçilerine müjdeli haberi duyurdu! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su takipçilerine müjdeli haberi duyurdu!
Magazin
Su içmeyince bakın vücutta neler oluyor! Su içmeyince bakın vücutta neler oluyor!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Ünlü modeli karantina bile durduramadı! Bikinili pozlarıyla mest etti!
Ünlü modeli karantina bile durduramadı! Bikinili pozlarıyla mest etti!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Bu iki mucize besin onu koronovirüsten kurtardı!
Bu iki mucize besin onu koronovirüsten kurtardı!
Estetikten tanınmaz halde! Bahar'ın yeni halini görenler şaşıp kalıyor
Estetikten tanınmaz halde! Bahar'ın yeni halini görenler şaşıp kalıyor
Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Önceki Haberler
Geçmeyen omuz ağrısının sebebi meğer buymuş!
Geçmeyen omuz ağrısının sebebi meğer buymuş!
Ramazan sofralarına özel: Etli çentik kebabı
Ramazan sofralarına özel: Etli çentik kebabı
Kaşık kaşık lezzet: Keşkül tarifi
Kaşık kaşık lezzet: Keşkül tarifi
Karantinada iyi hissetmenizi sağlayacak 20 öneri!
Karantinada iyi hissetmenizi sağlayacak 20 öneri!
Uzmanlar açıkladı! Vücuttaki tüm toksinleri atıyor!
Uzmanlar açıkladı! Vücuttaki tüm toksinleri atıyor!
Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler tanıyamadı! Zayıflığı şoke etti!
Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler tanıyamadı! Zayıflığı şoke etti!
Bu tedavi yöntemi koronavirüsten kurtarıyor!
Bu tedavi yöntemi koronavirüsten kurtarıyor!
Sağlıklı gözlere sahip olmanın sırrı burada!
Sağlıklı gözlere sahip olmanın sırrı burada!
Yorumlar