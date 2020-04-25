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Müzisyen Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu Ergün Şenlendiricioğlu evlendi!

Hüsnü Şenlendirici'nin kendisi gibi klarnetçi olan oğlu Ergün Şenlendirici dünyaevine girdi. Usta klarnetçi oğlunu çiftliğinde evlendirdi.

Müzisyen Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu Ergün Şenlendiricioğlu evlendi!
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Koronovirüs salgını nedeniyle kendisini çiftliğinde karantina altına alan isimlerden biri de Hüsnü Şenlendirici. Usta klarnetçi oğlu Ergün Şenlendiricioğlu'nu çiftliğinde evlendirdi.  Çiftin nikah törenlerine salgın nedeniyle sadece aileler katılabildi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şenlendirici paylaşımın altına,  "Bir yastıkta bir ömür sürsün dilerim. Evimiz şenlendi" notunu düştü. 

''Bir yastıkta bir ömür sürsün dilerim''

Oğlu ve gelininin nikah merasimlerinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Şenlendirici "Bir yastıkta bir ömür sürsün dilerim. Evimiz şenlendi" dedi. Mutlu haberi gören ünlü isimler ise Şenlendirici'nin paylaşımının altına tebrik ettikleri yorumlar yaptı. Ergün Şenlendirici ise eşiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yolumuz güzel, aydınlık olsun. İyi ki" notuyla yayınladı.

Müzisyen Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu Ergün Şenlendiricioğlu evlendi!

 

Şehrin gürültüsünden uzak bir yaşam sürüyor 

 Şenlendirici, 5 yıl önce doğup büyüdüğü Bergama ile komşu Kınık ilçesini birbirine bağlayan karayolunun kenarında 10 dönümlük bir çiftlik satın almıştı. İçinde yüzme havuzu ve bir villanın da bulunduğu Bakırçay Ovası'nın ortasındaki çiftliğinde 4 yıldır klarnet kampları düzenleyen Şenlendirici, aynı zamanda şehrin gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir yaşam sürüyor.

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