search menu
search
close

Cildi beyazlatan maske tarifi japonların sırrı bu maskede saklı!

Japon kadınlarının beyaz ve pürüzsüz cildi görenleri hayran bırakıyor. Bu maske ile sizde Japonların güzellik formülünü uygulayabilirsiniz.

Cildi beyazlatan maske tarifi japonların sırrı bu maskede saklı!
-A A+

Cildi beyazlatan maske tarifleri neler? Cilt nasıl beyazlar? Pirinç suyunun cilt beyazlatmada adeta mucizevi bir etken olduğunu biliyor muydunuz? Ten rengini beyazlaştıran ve cilt lekelerinin yok olmasını sağlayan bu şahane maskeyi düzenli olarak uyguladığınızda sonuca siz bile inanamayacaksınız. İşte yapmanız gerekenler! 

Malzemeler:

2 yemek kaşığı pirinç
 1 yemek kaşığı sıcak süt
 1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı: 

Pirinçleri 2 su bardağı suyla lapa olana kadar haşlıyoruz. Daha sonra suyu bir kenara alıp pirinçleri süzüyoruz. İçine 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı sıcak süt ekleyip pirinçleri iyice ezip yüzümüze uyguluyoruz. Yarım saat beklettikten sonra havlu yardımıyla temizleyip ayırdığımız pirinç suyuyla yüzümüzü yıkıyoruz.  Haftada 1 defa uygulanabilir. Hepsi bu kadar! 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Pastaneden aldığınız gibi: Tahinli çörek Pastaneden aldığınız gibi: Tahinli çörek
Tatlı
Enfes lezzet: Patlıcan musakka tarifi Enfes lezzet: Patlıcan musakka tarifi
Yemek
En Güncel Galeriler
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Ünlü şarkıcı verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Ünlü şarkıcı verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları yürek hoplattı!
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları yürek hoplattı!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
39 yaşındaki şarkıcı mayolu pozuyla genç kızlara meydan okudu!
39 yaşındaki şarkıcı mayolu pozuyla genç kızlara meydan okudu!
Önceki Haberler
Murat Yıldırım'dan hayranlarına unutulmayacak jest!
Murat Yıldırım'dan hayranlarına unutulmayacak jest!
Serenay'ın adını duyunca öfkeden deliye döndü: Çok ayıp!
Serenay'ın adını duyunca öfkeden deliye döndü: Çok ayıp!
Mide ekşimesine ne iyi gelir?
Mide ekşimesine ne iyi gelir?
Ailesinden bir yakınını daha kaybetti! Seray'ın feryatı yürek yaktı!
Ailesinden bir yakınını daha kaybetti! Seray'ın feryatı yürek yaktı!
Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını anlattı: Gecede 12 kez...
Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını anlattı: Gecede 12 kez...
Kahvaltıda yeni vazgeçilmeziniz olacak: Patatesli velibah
Kahvaltıda yeni vazgeçilmeziniz olacak: Patatesli velibah
"Geçinemiyorum" deyip boğazda lüks restoran açan Demet'e tepki yağdı!
"Geçinemiyorum" deyip boğazda lüks restoran açan Demet'e tepki yağdı!
Bu yiyecekleri tüketerek incecik olun!
Bu yiyecekleri tüketerek incecik olun!
Yorumlar