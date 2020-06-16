Cildi beyazlatan maske tarifi japonların sırrı bu maskede saklı!

Cildi beyazlatan maske tarifleri neler? Cilt nasıl beyazlar? Pirinç suyunun cilt beyazlatmada adeta mucizevi bir etken olduğunu biliyor muydunuz? Ten rengini beyazlaştıran ve cilt lekelerinin yok olmasını sağlayan bu şahane maskeyi düzenli olarak uyguladığınızda sonuca siz bile inanamayacaksınız. İşte yapmanız gerekenler!

Malzemeler:

2 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı sıcak süt

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Pirinçleri 2 su bardağı suyla lapa olana kadar haşlıyoruz. Daha sonra suyu bir kenara alıp pirinçleri süzüyoruz. İçine 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı sıcak süt ekleyip pirinçleri iyice ezip yüzümüze uyguluyoruz. Yarım saat beklettikten sonra havlu yardımıyla temizleyip ayırdığımız pirinç suyuyla yüzümüzü yıkıyoruz. Haftada 1 defa uygulanabilir. Hepsi bu kadar!